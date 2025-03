El próximo lunes 24 de marzo es feriado nacional por la conmemoración del ‘Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia’. En este marco, la ciudad de Crespo se prepara con una variada agenda de actividades culturales, recreativas y deportivas para disfrutar en familia y con amigos.

Baile Alemán

El tradicional ‘Baile Alemán’ se llevará a cabo el sábado 22 de marzo en el Salón ‘El Castillo’, ubicado en Acceso Presidente Alfonsín y Alemanes del Volga. Organizado por el Grupo Coreográfico Edelweiss, el evento comenzará a las 21:00 horas y contará con la presentación de Los Binder, Los Reyes del Volga de Buenos Aires y La Bandita Edelweiss.

El valor de la entrada será de $8.000, mientras que los menores de 12 años podrán ingresar gratuitamente. Además, habrá servicio de cantina con una variada oferta gastronómica, incluyendo pizza, choripán, papas fritas, alfajores, torta rusa, kreppel y bebidas.

Domingos en el Lago – Rock

El Anfiteatro del Lago será el escenario del evento ‘Domingos en el Lago – Rock’, el domingo 23 de marzo a partir de las 17:00 horas. La jornada contará con la participación de cuatro bandas: Trifásica y Rollando Rolla (de Crespo), Trébol (de Paraná) y Aqueronte (de María Grande).

Esta propuesta es organizada conjuntamente por RR Producciones y la Municipalidad de Crespo. El ingreso será libre y gratuito, y se dispondrá de servicio de cantina para los asistentes.

Deportes

Para los amantes del deporte, el fin de semana ofrecerá varias opciones:

Básquetbol: El sábado 22 de marzo, el Club Atlético Unión albergará encuentros de divisiones formativas desde las 10:30 horas. Los equipos participantes serán Diamantino (U15B), Recreativo (U11B y U13B), Rowing (U13A) y Ciclista (U11A y U15A). El valor de la entrada será de $2.500.

Fútbol Infantil: También el sábado, se jugará la segunda fecha de la Zona 2 de la Copa de Fútbol ‘Gurises’ de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, en las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15. Los partidos comenzarán a las 13:30 en el estadio ‘Eduardo Stieben Wirth’, donde se enfrentarán Cultural Blanco vs. Unión Blanco. A partir de las 16:45, se disputarán encuentros amistosos entre ‘Cultu’ y CAUC en las divisiones 2016, 2017, 2018 y 2019. El valor de la entrada será de $3.000, con acceso gratuito para menores de 11 años.

Fútbol Mayor: El domingo 23 de marzo se disputará la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para las divisiones Sub 17, Sub 20 y Primera. En Crespo, Unión y Sarmiento protagonizarán un clásico en el ‘Mundialista 25 de Agosto’. El valor de la entrada será de $4.000, con ingreso gratuito para menores de 11 años. Los horarios de los partidos serán: Sub 20 a las 13:15, Sub 17 a las 15:00 y Primera a las 16:00 horas.