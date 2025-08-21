Desde ayer miércoles 20 de agosto, las oficinas del Centro Cívico de Crespo —que albergan ATER, OSER, Juzgado de Paz y Registro Civil— se encuentran sin suministro de agua. El problema se debe a la falla de la bomba de presión que abastece los tanques del edificio.

Hasta el momento, las distintas reparticiones han notificado la situación a sus superiores en Paraná, aunque no se sabe si el reclamo llegó al Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios para que disponga recursos y soluciones.

A pesar de la falta de agua, los servicios continúan funcionando, gracias al esfuerzo de los trabajadores, que abastecen los baños mediante baldes cargados en una canilla exterior del edificio.