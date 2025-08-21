Obras públicas
Crespo: oficinas del Centro Cívico sin agua por falla en la bomba de presión
Desde ayer miércoles 20 de agosto, las oficinas del Centro Cívico de Crespo —que albergan ATER, OSER, Juzgado de Paz y Registro Civil— se encuentran sin suministro de agua. El problema se debe a la falla de la bomba de presión que abastece los tanques del edificio.
Hasta el momento, las distintas reparticiones han notificado la situación a sus superiores en Paraná, aunque no se sabe si el reclamo llegó al Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios para que disponga recursos y soluciones.
A pesar de la falta de agua, los servicios continúan funcionando, gracias al esfuerzo de los trabajadores, que abastecen los baños mediante baldes cargados en una canilla exterior del edificio.
