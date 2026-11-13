Crespo tuvo una destacada participación en la 47ª Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano, que se desarrolló en Bovril durante los días 6, 7 y 8 de noviembre. La delegación local estuvo integrada por alumnos del Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas Artesanales y Artísticas (IMEFAA), del Centro Cultural La Estación y de academias particulares.

Los representantes de la ciudad compitieron en distintas categorías de danza, canto e instrumentos musicales y obtuvieron varios reconocimientos, entre ellos primeros premios, un segundo puesto y una mención especial.

Los premios obtenidos

Entre los resultados alcanzados por la delegación de Crespo se destacan:

Conjunto Tradicional – Primera categoría: mención especial para Bautista Lionel Venitez, Gianna Belén Kloster, María Candelaria Gerstner y Nicolás Gabriel Gassmann.

mención especial para Bautista Lionel Venitez, Gianna Belén Kloster, María Candelaria Gerstner y Nicolás Gabriel Gassmann. Cuadro Argumental – Categoría única: segundo premio para el grupo integrado por Adrián Mateo Coronel Ruppel, Alison Giménez Hepp, Ámbar Nikole Alegre Haberkorn, Anaclara Koch, Angel Emanuel Zanutti, Bautista Lionel Venitez, Carla Conrradi Bouerdet, Cielo Luján Gassmann, Delfina Aylen Gadea, Gianna Belén Kloster, María Candelaria Gerstner, María de los Ángeles Pardo, Nicolás Gabriel Gassmann, Paulina Micaela Medrano Frickel y Rocío Belén Galliano.

segundo premio para el grupo integrado por Adrián Mateo Coronel Ruppel, Alison Giménez Hepp, Ámbar Nikole Alegre Haberkorn, Anaclara Koch, Angel Emanuel Zanutti, Bautista Lionel Venitez, Carla Conrradi Bouerdet, Cielo Luján Gassmann, Delfina Aylen Gadea, Gianna Belén Kloster, María Candelaria Gerstner, María de los Ángeles Pardo, Nicolás Gabriel Gassmann, Paulina Micaela Medrano Frickel y Rocío Belén Galliano. Pareja Proyección – Primera categoría: primer premio para Anaclara Koch y Bautista Lionel Venitez.

primer premio para Anaclara Koch y Bautista Lionel Venitez. Solista de Canto Femenino – Segunda categoría: primer premio para Emma Dechand.

primer premio para Emma Dechand. Solista de Canto Masculino – Segunda categoría: primer premio para Lorenzo Brambilla.

primer premio para Lorenzo Brambilla. Solista de Piano – Segunda categoría: primer premio para Ana Clara Brambilla.

primer premio para Ana Clara Brambilla. Solista de Violín – Primera categoría: primer premio para Juan Ignacio Brambilla.

primer premio para Juan Ignacio Brambilla. Conjunto Instrumental – Segunda categoría: primer premio para Albertina Sánchez García, Belinda Izabella Plem Weller, Gabriel Monzón y Jazmín Abigail Plem Weller.

La delegación crespense

La representación de la ciudad estuvo conformada por los siguientes bailarines: Adrián Mateo Coronel Ruppel, Alison Giménez Hepp, Ámbar Nikole Alegre Haberkorn, Anaclara Koch, Angel Emanuel Zanutti, María Candelaria Gerstner, Bautista Lionel Venitez, Carla Conrradi Bouerdet, Cielo Luján Gassmann, Delfina Aylen Gadea, Gianna Belén Kloster, María de los Ángeles Pardo, Nicolás Gabriel Gassmann, Paulina Micaela Medrano Frickel y Rocío Belén Galliano.

En música y canto participaron Albertina Sánchez García, Ana Clara Brambilla, Belinda Izabella Plem Weller, Emma Dechand, Gabriel Monzón, Jazmín Abigail Plem Weller, Juan Ignacio Brambilla y Lorenzo Brambilla.

El grupo contó con el acompañamiento de los delegados y docentes Araceli Gotte, Jesica Salomón, Damián Rodríguez, Candela Ríos, Emanuel Retamar y Laureano Perulffi.

La participación en el encuentro nacional permitió a los jóvenes artistas de Crespo compartir sus expresiones folklóricas con representantes de distintos puntos de la provincia y del país, además de mostrar el trabajo de formación que se desarrolla en las instituciones y academias de la ciudad.