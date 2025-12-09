La Municipalidad de Crespo informó que el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad, en la última sesión ordinaria de noviembre, una ordenanza que establece modificaciones en el sentido de circulación vehicular en distintas calles de la ciudad. La medida apunta a optimizar el tránsito urbano, reducir los riesgos de accidentes y agilizar los tiempos de desplazamiento.

El proyecto, impulsado desde el Ejecutivo municipal y respaldado por todas las bancadas del Concejo, introduce cambios clave en arterias de alto tránsito. Entre ellos, se destaca la transformación de la calle Rivadavia, que pasará de doble mano a mano única en el tramo comprendido entre Estanislao López y Rodríguez Peña, con sentido sur–norte, unificando así la dirección en toda su extensión.

Asimismo, la ordenanza dispone la unificación del sentido de circulación en la calle Alem, que ahora será de norte–sur desde Berutti hasta French, buscando mejorar la fluidez vehicular en una zona donde confluyen comercios, instituciones y viviendas.

Avanza la señalización y la campaña de concientización

Mientras tanto, personal municipal ya trabaja en la colocación de la cartelería y señalización vial correspondiente para garantizar que los cambios se implementen de manera segura. Estas tareas se complementan con acciones de difusión y campañas de concientización destinadas a informar a vecinos y conductores sobre las nuevas disposiciones.

Desde el municipio destacaron que las modificaciones responden a estudios previos de tránsito y a la necesidad de ordenar la circulación en sectores donde se detectaron situaciones de riesgo. La medida forma parte de un plan integral de movilidad urbana que busca, progresivamente, mejorar la convivencia vial en Crespo y fortalecer la seguridad de peatones y automovilistas.