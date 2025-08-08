En la noche del miércoles 6 de agosto, durante la sesión del Consejo Deliberante de Crespo, se aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza que establece sentidos únicos de circulación en varias cuadras de la ciudad. La medida busca mejorar la transitabilidad y la seguridad vial en zonas con alto flujo vehicular.

Las calles afectadas y sus nuevos sentidos serán:

Kaehler: desde Las Achiras hacia Misiones, convirtiéndose en una arteria de ingreso a la ciudad con sentido único a lo largo de toda su extensión.

La Rioja: desde Entre Ríos hacia Misiones, funcionará como vía de egreso.

De las Dalias: desde Misiones hacia De las Achiras.

Florentina Gómez Miranda: desde Estanislao López hacia calle Pública N° 236.

Además, en estos tramos con sentido único, el estacionamiento estará permitido únicamente sobre la acera derecha, en dirección a la circulación.

Una vez promulgada la ordenanza, el Ejecutivo Municipal tendrá 60 días para adecuar la cartelería, realizar la difusión necesaria y llevar adelante campañas de concientización para que los vecinos se adapten a las nuevas modificaciones.

El concejal Sebastián Ramírez, del Frente Crespo Nos Une, explicó que el proyecto se fundamenta en un estudio técnico realizado por el Área de Prevención y Seguridad Urbana, que recomendó unificar los sentidos de circulación para mejorar las condiciones viales. “Kaehler, que ya tenía sentido único parcial, será completo en toda su extensión para facilitar el ingreso a la ciudad. La Rioja funcionará como salida, una decisión pensada también en función de la próxima obra del programa La Plaza de mi Barrio”, detalló Ramírez.

En cuanto a la inclusión de cuadras de Florentina Gómez Miranda, el edil remarcó que “es una calle angosta con mucho tránsito, y convertirla en sentido único brindará mayor seguridad y mejor organización para el tránsito de la zona”.

Con estas modificaciones, Crespo apunta a una circulación más ordenada y segura para todos los conductores y peatones.