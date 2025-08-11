Por cuarta vez —y tercera de manera consecutiva— la ciudad de Crespo se ubicó en el primer puesto del Índice de Datos Abiertos de Ciudades Argentinas, alcanzando el 100% de clasificación positiva en todos los conjuntos de datos evaluados.

El reconocimiento, otorgado por la Fundación Conocimiento Abierto, destaca el compromiso del municipio con la transparencia, la calidad institucional y la democratización del acceso a la información. La medición considera áreas clave como presupuesto, gasto público, obras, transporte, resultados electorales, ambiente, sueldos de funcionarios, contrataciones, género e inteligencia artificial, entre otros.

Desde la Municipalidad de Crespo celebraron este nuevo logro y reafirmaron su compromiso con “herramientas esenciales para mejorar las gestiones de gobierno abiertas y transparentes”. El municipio participa de esta iniciativa desde 2020 y, en esta décima edición, volvió a marcar el estándar más alto del país.

Un historial de liderazgo

En ediciones anteriores, Crespo también ocupó el primer lugar en 2024, 2023 y 2021, compartiendo el podio con ciudades como Bahía Blanca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, General Pueyrredón, Mendoza, Godoy Cruz y Olavarría. En 2022 obtuvo el segundo lugar y en 2020 finalizó en la cuarta posición.

Sobre el Índice de Datos Abiertos

El ranking, que se realiza hace diez años, mide el estado actual de la liberación de datos públicos en municipios argentinos, siguiendo la metodología del Global Open Data Index de Open Knowledge International. El relevamiento se extiende a 50 ciudades y se prevé sumar más gobiernos locales cada año.

La evaluación incluye una exhaustiva investigación de cuatro meses, observaciones técnicas y un período de revisión para que los municipios puedan mejorar la disponibilidad, el formato y la actualización de la información. Según la Fundación Conocimiento Abierto, el índice busca “impulsar la transparencia activa y la rendición de cuentas, promoviendo las buenas prácticas en la apertura de datos reutilizables”.

Con este nuevo primer puesto, Crespo consolida su lugar como referente nacional en gobierno abierto, marcando un camino que cada vez más municipios buscan seguir.