Este jueves 19 de junio a las 20:00 horas, la Biblioteca Popular Orientación será escenario del lanzamiento del Club del Libro, una iniciativa que busca visibilizar a escritores de Crespo y la zona, promover la lectura y generar encuentros culturales con identidad local.

Las promotoras del proyecto, Olga Uber y Noelia Gotte, representantes de la Asociación por una Nueva Familia, compartieron detalles del evento durante una entrevista radial en el programa Crespo en Vivo que se emite de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 por 93.7 Boing Crespo, destacando el valor de crear espacios donde la literatura y la comunidad puedan encontrarse.

“El Club del Libro nace del deseo de poner en valor a los autores que tenemos en la ciudad, muchos de los cuales no son conocidos o aún no han tenido un espacio para compartir sus escritos”, explicó Olga. “Queremos que quienes escriben —sean autores publicados o simplemente personas con vocación— puedan acercarse. No es necesario tener un libro editado: lo importante es el deseo de escribir y de compartir”.

Un proyecto que invita a leer y reflexionar

El evento inaugural contará con la participación del periodista y escritor Hugo Schira, quien presentará su obra. A futuro, el Club del Libro prevé organizar encuentros con distintos formatos: desde exposiciones individuales hasta conversatorios con participación del público, y talleres con escuelas secundarias, promoviendo el diálogo intergeneracional y el amor por la lectura.

Noelia Gotte remarcó que la idea es abrir la biblioteca a nuevas propuestas y generar un movimiento cultural más activo, “sacando a la lectura del lugar estático y acercándola a todos los públicos, en especial a los jóvenes, que muchas veces están más absorbidos por la virtualidad que por los libros”.

Más allá del libro: una propuesta con sentido social

El Club del Libro se enmarca en una serie de actividades impulsadas por la Asociación por una Nueva Familia y la Asociación paranaense ParaDar, que hace años trabajan en el acompañamiento social, especialmente en situaciones de violencia de género y contención familiar. En ese contexto, el arte y la palabra escrita se presentan como herramientas poderosas de transformación.

“Estamos convencidas de que dar espacios a la creatividad, al intercambio de ideas y al encuentro entre vecinos también es una forma de prevención y fortalecimiento”, sostuvo Olga Uber. “Queremos construir una comunidad que lea, que escuche y que se exprese”.

Una invitación abierta

La cita es este jueves 19 de junio a las 20:00 en la Biblioteca Popular Orientación, con entrada libre y abierta a toda la comunidad. “Queremos que se acerquen quienes escriben, quienes leen y quienes quieren volver a interesarse. Siempre hay algo por aprender y compartir”, concluyó Noelia.