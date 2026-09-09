El Concejo Deliberante Juvenil de Crespo realizó su tercera sesión ordinaria de la edición 2026, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Crespo que busca acercar a estudiantes secundarios al funcionamiento de las instituciones democráticas y promover su participación en la vida comunitaria.

La sesión se desarrolló en la Escuela Secundaria N.º 60 “Bicentenario de Crespo”, donde los concejales juveniles presentaron, debatieron y analizaron diferentes propuestas vinculadas con necesidades de la ciudad.

Dos proyectos fueron aprobados por unanimidad

Durante la jornada, los estudiantes aprobaron por unanimidad dos iniciativas impulsadas por el Instituto Sagrado Corazón.

Una de ellas propone regular y establecer normas para las plataformas electrónicas destinadas al servicio de transporte privado de personas.

El segundo proyecto plantea organizar y declarar de Interés Municipal la Semana de la Juventud.

Ambas propuestas fueron votadas favorablemente por los integrantes del Concejo Deliberante Juvenil.

Tres proyectos pasaron a Comisión General

Además de las iniciativas aprobadas, durante la sesión fueron tratados en Comisión General tres proyectos de ordenanza elaborados por estudiantes de distintas instituciones educativas de Crespo.

Accesibilidad en los puentes ferroviarios

La Escuela Secundaria N.º 74 “Prof. Walter Heinze” presentó una propuesta para mejorar la accesibilidad de los transeúntes en los puentes peatonales ferroviarios.

La iniciativa busca favorecer una circulación más segura e inclusiva para quienes utilizan estos pasos.

Registro digital para adopción de animales

Por su parte, estudiantes de la Escuela Secundaria N.º 60 “Bicentenario de Crespo” propusieron crear un Registro Digital Municipal de Adoptantes y Animales en Adopción.

El objetivo es facilitar el encuentro entre personas interesadas en adoptar y animales que necesitan un hogar, promoviendo de esta manera la adopción responsable.

Una beca de intercambio para jóvenes

El Instituto Comercial Crespo D-33 presentó el proyecto para crear el programa “Joven Embajador Crespense”.

La propuesta contempla seleccionar cada año a un estudiante de nivel secundario para acceder a una beca completa de intercambio cultural internacional.

Jóvenes que participan y proponen

Los proyectos abordados durante la sesión reflejan distintas problemáticas y oportunidades identificadas por los propios estudiantes en su entorno cotidiano.

Desde cuestiones vinculadas con la movilidad y accesibilidad, hasta la adopción responsable de animales y la posibilidad de acceder a experiencias educativas internacionales, las iniciativas buscan plantear soluciones concretas para la comunidad.

El Concejo Deliberante Juvenil funciona así como un espacio en el que los estudiantes pueden debatir, presentar proyectos, votar y conocer desde adentro el funcionamiento de las instituciones democráticas.

La propuesta también apunta a que los jóvenes tengan un rol activo en la discusión sobre el presente y el futuro de Crespo, convirtiéndose en protagonistas de las decisiones y proyectos que imaginan para la ciudad.