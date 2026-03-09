El encuentro se realizará el sábado 28 de marzo, de 15:00 a 19:00, en el Auditorio Eva Perón, y contará con la participación de terapeutas que brindarán charlas–taller breves y experiencias prácticas, para que el público pueda conocer y experimentar diversas herramientas de bienestar.

“La idea es sumar distintas terapias en un solo día para que la gente pueda experimentarlas y conocer de qué se trata cada una”, explicaron durante la entrevista.

En esta primera edición participarán cinco profesionales, quienes abordarán distintas temáticas vinculadas al equilibrio físico y emocional. Entre las propuestas se incluyen reflexología, respiración consciente, musicoterapia, meditación guiada y nanotecnología aplicada al bienestar.

Según indicaron las organizadoras, cada actividad tendrá una duración aproximada de 30 a 40 minutos, lo que permitirá que los asistentes puedan participar de uno o varios talleres a lo largo de la jornada.

“Es una charla–taller para que la gente pueda probar y ver qué terapia le resuena más. Después, si quiere profundizar, puede hacerlo durante el año”, señalaron.

Experiencias personales que impulsan la propuesta

Durante la entrevista, las organizadoras también compartieron cómo llegaron a este tipo de terapias y qué las motivó a impulsar el encuentro.

En el caso de Eugenia, su acercamiento fue a través de la reflexología.

“Conocí la reflexología hace diez años, empecé a estudiarla y me enamoré de la terapia. Comprobé personalmente que ayuda mucho y por eso decidí formarme para poder brindarla a otros”, contó.

Por su parte, Lorena explicó que su trabajo está enfocado en la respiración consciente, una herramienta que comenzó a profundizar a partir de una experiencia personal.

“A veces tenemos las herramientas a mano y no las vemos. A mí me pasó en un momento de ansiedad y estrés, y fue a través de la respiración consciente que pude volver al presente y equilibrarme”, relató.

Una propuesta abierta a la comunidad

Las impulsoras destacaron que el encuentro será gratuito y abierto a toda la comunidad, con el objetivo de acercar estas prácticas a quienes deseen conocer nuevas herramientas para mejorar su bienestar.

“Queremos poner a disposición de la comunidad distintas herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de vida, tanto a nivel individual como familiar y social”, expresaron.

Además, adelantaron que esta será la primera edición de la iniciativa, con la intención de sumar nuevos terapeutas y ampliar las propuestas en futuros encuentros.

Quienes deseen obtener más información pueden hacerlo a través de Instagram, en la cuenta “Holísticamente Crespo”, donde se publicará el cronograma completo de las actividades.