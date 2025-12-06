Desde la Comisaría Crespo informaron que en la víspera se registraron varios llamados de vecinos alertando sobre la presencia de un grupo de masculinos en motocicleta que circulaban realizando maniobras peligrosas sobre calle San Martín, además de escucharse explosiones en la zona.

Ante las reiteradas denuncias, personal policial inició un operativo de búsqueda con el fin de ubicar a los involucrados. Los sospechosos fueron finalmente detectados cuando se dirigían hacia el sector del Pórtico, donde fueron interceptados y demorados.

En el lugar se solicitó la colaboración de personal de la Guardia Urbana, quienes asistieron en el traslado de tres motocicletas retenidas por infracciones y por las conductas riesgosas atribuidas a sus conductores.

Por su parte, los tres motociclistas fueron trasladados a la ciudad de Paraná, donde se procedió a su correcta identificación, conforme al protocolo establecido.