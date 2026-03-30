La Municipalidad de Crespo dio a conocer el esquema de funcionamiento de sus dependencias y servicios con motivo de las conmemoraciones religiosas de Semana Santa y el feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se extenderán entre el jueves 2 y el sábado 4 de abril.

Según se informó oficialmente, durante esas jornadas no habrá actividad administrativa en las distintas áreas del municipio. No obstante, se dispondrán guardias para atender eventuales urgencias. En caso de ser necesario, los vecinos podrán comunicarse con la mesa de entrada, que contará con atención telefónica las 24 horas, al número 4951160.

Recolección de residuos

En relación al servicio de recolección de residuos domiciliarios, desde el municipio aclararon que solo se verá interrumpido el viernes, correspondiente al Viernes Santo. En tanto, el jueves y el sábado el servicio se prestará con normalidad, con el objetivo de sostener la limpieza y el orden en la ciudad.

Las tareas comenzarán desde las 7:00, respetando el circuito habitual del programa ‘Otra Oportunidad’, que organiza la recolección diferenciada entre residuos orgánicos (húmedos) e inorgánicos (secos).

El sistema divide la ciudad en dos sectores: la Zona ‘A’ (hacia el oeste) y la Zona ‘B’ (hacia el este), tomando como referencia el eje delimitado por las calles Libertad, Entre Ríos, Otto Sagemüller, José Hernández y Arturo Illía. Estas arterias están incluidas dentro del circuito de la Zona ‘A’.

Durante el año, en la Zona ‘A’ se recolectan residuos orgánicos y sanitarios los lunes, miércoles y viernes, mientras que los inorgánicos se retiran los martes, jueves y sábados. En la Zona ‘B’, en cambio, los residuos orgánicos y sanitarios se recogen los martes, jueves y sábados, y los inorgánicos los lunes, miércoles y viernes.

Desde el municipio recordaron la importancia de respetar los días y horarios establecidos para cada tipo de residuo, contribuyendo así al correcto funcionamiento del sistema y al cuidado del ambiente.