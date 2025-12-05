La Municipalidad de Crespo inauguró este jueves un moderno Espacio de Coworking y una Sala de Grabación y Streaming, instalaciones destinadas a impulsar el trabajo colaborativo, la creatividad y el desarrollo de emprendimientos tecnológicos y culturales en la ciudad. El proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno de Entre Ríos, a través del programa Entre Ríos Impulsa, orientado a promover la innovación y fortalecer la producción local.

Durante el acto, el intendente Marcelo Cerutti destacó la importancia estratégica de contar con un espacio que reúna a perfiles vinculados al mundo tecnológico.

“El desafío que tenemos por delante es alimentar y potenciar el trabajo de informáticos, desarrolladores, especialistas en impresión 3D y en dibujo técnico. Queremos que todas estas especialidades interactúen para que este espacio sea un verdadero punto de encuentro y crecimiento”, afirmó. También remarcó la apuesta municipal por ofrecer cursos de informática y robótica para que “los chicos y jóvenes puedan formarse y desarrollarse laboralmente en la ciudad”.

Por su parte, Paula Vicari, secretaria de Desarrollo Productivo y Emprendedor de Entre Ríos, subrayó la relevancia del trabajo articulado con la Municipalidad. “Es un espacio para que los jóvenes, las pymes y personas de cualquier edad puedan utilizarlo, fortalecer sus emprendimientos y animarse a emprender quienes aún no lo han hecho”, destacó. Además, señaló que este es uno de los ocho espacios que se inaugurarán en la provincia mediante el programa Entre Ríos Impulsa, y recordó que Crespo “ya cuenta con numerosos emprendedores”, augurando un crecimiento del ecosistema local mediante capacitaciones y líneas de crédito.

Una inversión para el futuro

El proyecto implicó una inversión municipal de 7 millones de pesos y un Aporte No Reembolsable de 10 millones otorgado por la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor. Los fondos permitieron reacondicionar el edificio, renovar instalaciones y equipar los espacios con tecnología de última generación.

El nuevo Espacio de Coworking y la Sala de Grabación y Streaming funcionan en la sede del Área de la Juventud, ubicada en Av. 3 de Febrero 1121 (Club Ferro), en un edificio de más de 60 m² que incluye una sala de coworking, una sala de grabación, una oficina y un área común para el trabajo colaborativo. Las instalaciones estarán abiertas de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00, con acceso limitado y disponibilidad sujeta a reserva previa.

Espacio de Coworking: colaboración y formación

El espacio de coworking fue diseñado como un punto de encuentro para el aprendizaje, la creatividad y el intercambio de ideas entre emprendedores, estudiantes y profesionales. Las obras contemplaron el recambio de piso, revestimiento de paredes y renovación eléctrica.

El equipamiento incorporado incluye:

Dos computadoras de escritorio para diseño gráfico y programación.

Tres notebooks.

Una impresora.

Una pantalla de proyección.

Tres mesas, cuatro banquetas, dos archiveros y cinco estanterías.

Sala de Grabación y Streaming: contenido con calidad profesional

La sala está especialmente diseñada para grabación de podcasts, voces cantadas y producción de contenidos audiovisuales, con acondicionamiento acústico y equipamiento profesional. Las mejoras incluyeron recambio de piso, revestimiento acústico y renovación eléctrica. Se sumaron además dos sillones, una mesa ratona y una mesa.

El equipamiento técnico dispone de:

Una computadora de escritorio optimizada para streaming y audio.

Cuatro micrófonos, tres auriculares tipo vincha y tres pies de micrófono.

Dos pies de guitarra.

Una placa de audio profesional.

Tres cámaras web.

Un monitor LCD para retorno.

Una inauguración con música y testimonios

El acto inaugural, transmitido en vivo a través de las redes sociales de la Municipalidad de Crespo utilizando el equipamiento de la nueva sala, incluyó el descubrimiento de una placa que formalizó la apertura del espacio. Participaron la secretaria de Producción de la Provincia, Paula Vicari; el intendente Marcelo Cerutti; la viceintendenta Jacinta Eberle; y diversas autoridades municipales, provinciales y representantes institucionales.

La jornada contó además con la presentación musical de María Paz “Meri” Velázquez, reconocida por su participación en La Voz Argentina, y con testimonios de emprendedores locales que contaron cómo estas instalaciones potenciarán sus proyectos. Entre ellos, Claudio Müller (profesor de robótica), Fiorella Fernández (diseñadora gráfica), Sofía Pach y Antonella Dietz (community managers), Matías Andereg (estudiante de programación) y Maximiliano Soria (estudiante de Ingeniería en Sistemas).