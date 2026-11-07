Crespo puso en marcha este viernes 6 de noviembre la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura (FNA), en el predio ferial ubicado sobre el acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y Alemanes del Volga. La apertura reunió a autoridades provinciales y municipales, representantes del sector productivo, expositores y vecinos, en una celebración que busca mostrar el desarrollo de una de las principales actividades económicas de Entre Ríos.

La fiesta es organizada por la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo, con el acompañamiento de los sectores público y privado. La programación continuará durante el sábado 7 y domingo 8, con propuestas productivas, comerciales, gastronómicas y artísticas.

Durante el acto inaugural, los discursos de las principales autoridades coincidieron en destacar el recorrido histórico de la avicultura, el trabajo de las familias productoras y la necesidad de seguir fortaleciendo una cadena que genera empleo y actividad económica en toda la región.

Marcelo Cerutti: “Detrás de esta fiesta está el trabajo de todos los días”

El intendente Marcelo Cerutti dio la bienvenida a las autoridades, expositores y visitantes. Agradeció especialmente la presencia del gobernador Rogelio Frigerio y reconoció el trabajo de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y de todas las personas que participaron en la organización del evento.

También dirigió un saludo a las cámaras empresariales, los productores avícolas, sus familias y los trabajadores vinculados a la actividad.

“Porque detrás de esta fiesta está el trabajo de todos los días, el de tantas familias que hicieron de la avicultura una forma de vida y que siguen haciendo crecer a Crespo y a toda la región”, expresó.

Cerutti recordó a los pioneros que iniciaron la actividad en la zona hace aproximadamente un siglo y señaló que aquella iniciativa familiar evolucionó hacia una producción que hoy incorpora tecnología, desarrollo e innovación.

“Esta producción significa mucho para Crespo, producto de todo el trabajo y compromiso que genera, además produce arraigo y desarrollo familiar”, sostuvo.

En otro tramo de su discurso, el intendente destacó las acciones que se llevan adelante para acompañar al sector productivo, entre ellas las gestiones vinculadas al financiamiento, los beneficios para quienes invierten y el mantenimiento de los caminos rurales de la microrregión de Crespo y las aldeas cercanas.

También mencionó la formación educativa vinculada a la economía del conocimiento, con propuestas orientadas a generar herramientas que puedan aplicarse a la actividad avícola y al Parque Industrial.

Al referirse a la fiesta, destacó la presencia de algunos de sus pioneros e impulsores y la continuidad del trabajo de las instituciones locales.

“Seguimos trabajando con ese mismo ímpetu, con esas mismas ganas, tesón y con el orgullo que tenemos los crespenses para hacer esta nuestra gran fiesta que es una vidriera de nuestra ciudad. Es como nosotros somos, como nosotros pretendemos ser y como queremos que nos vean”, afirmó.

Frigerio destacó el peso de la avicultura entrerriana

El gobernador Rogelio Frigerio felicitó a Cerutti y a Mariela Gallinger por la organización de la celebración y resaltó especialmente el carácter solidario del Concurso de Pollo al Disco, cuya premiación está destinada a instituciones.

“Esta iniciativa refleja muy bien el espíritu de Crespo, una comunidad que hizo de la producción su identidad y que sabe organizarse para ayudar a los demás”, señaló.

Frigerio vinculó los orígenes de la fiesta con el desarrollo de las granjas familiares y el esfuerzo de los inmigrantes que llegaron a Entre Ríos. Recordó que, a partir de pequeñas producciones y del trabajo asociativo, se consolidó una actividad que convirtió a Crespo en una referencia de la avicultura argentina.

En ese sentido, sostuvo que los pioneros dejaron empresas, cooperativas e industrias que incorporaron conocimiento, tecnología y nuevos mercados.

“La avicultura representa exactamente el modelo de desarrollo que queremos para Entre Ríos. Tenemos una provincia con enormes recursos naturales, tradición agropecuaria y una capacidad productiva con muchísimo margen para crecer. Pero nuestro desafío es ir mucho más allá de producir materias primas. Queremos que cada vez más lo que se produce en nuestro campo se transforme en la industria entrerriana”, expresó.

El mandatario destacó que, según los datos mencionados durante su discurso, más del 62% de las granjas de pollo parrillero de Argentina están en Entre Ríos y que en Crespo se produce casi una cuarta parte de los huevos que se consumen en el país.

También señaló que la cadena avícola genera más de 22.000 puestos de trabajo directos y tiene impacto sobre numerosas actividades relacionadas, como la producción de granos, la fabricación de alimentos balanceados, las granjas, los frigoríficos, el transporte, los servicios veterinarios y el desarrollo tecnológico.

“Detrás de cada pollo que llega a una góndola, hay productores de granos, fábricas de alimentos, granjas, frigoríficos, transportistas, veterinarios, técnicos y empresas que desarrollan maquinaria y tecnología. Eso es lo que tenemos que multiplicar en Entre Ríos”, afirmó.

Mercados internacionales y desarrollo de la cadena

Frigerio también se refirió a la necesidad de fortalecer la presencia de los productos avícolas entrerrianos en los mercados internacionales. Mencionó las gestiones para recuperar el mercado chino y sostener aquellos destinos que volvieron a abrirse luego de las restricciones sanitarias.

El gobernador sostuvo que la provincia continuará trabajando junto al Gobierno nacional para ampliar las oportunidades de exportación y mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad.

Finalmente, planteó como objetivo que las nuevas generaciones de las familias productoras encuentren más oportunidades para continuar sus empresas, crear emprendimientos y construir su futuro en Entre Ríos.

Mariela Gallinger: “Es el testimonio vivo de nuestra resiliencia”

La presidenta de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, Mariela Gallinger, definió al encuentro como una celebración que trasciende la exposición sectorial.

“Este encuentro va mucho más allá de una exposición sectorial; es el testimonio vivo de nuestra resiliencia, una celebración de nuestra identidad y el reflejo de la vanguardia tecnológica que alcanzamos cuando todos los eslabones de una sociedad deciden avanzar en sintonía”, expresó.

Gallinger puso en el centro de su discurso el trabajo de los productores avícolas, a quienes definió como el motor de la actividad. Destacó el esfuerzo que realizan para sostener sus empresas y garantizar una proteína de calidad para millones de familias.

También remarcó que el crecimiento del sector es resultado de la articulación entre productores, industrias, profesionales, universidades e institutos de investigación.

“La avicultura no creció por casualidad. Creció porque hubo visión, iniciativa y capacidad para incorporar tecnología, innovación, genética y conocimiento. Porque supimos vincular la producción con la ciencia y las universidades”, señaló.

La dirigente recordó a los hombres y mujeres que iniciaron la actividad en los patios de sus casas y que, con perseverancia, contribuyeron a transformar una producción doméstica y familiar en una industria con presencia internacional.

De acuerdo con los datos mencionados por Gallinger, más del 50% de la producción avícola nacional se origina en Entre Ríos. Consideró que esa participación representa tanto un motivo de orgullo como una responsabilidad para toda la cadena productiva.

Además, planteó la necesidad de avanzar hacia modelos de producción más sustentables y de incorporar soluciones que permitan aprovechar los recursos y reducir el impacto ambiental.

Al cerrar su intervención, destacó el valor de la articulación público-privada y el diálogo entre los distintos sectores para organizar una fiesta que represente a toda la comunidad.

“Porque ésta no es solamente la fiesta de la avicultura. Es la fiesta de la producción, de la industria, de la ciencia, de la tecnología, del comercio y, fundamentalmente, de nuestra gente”, afirmó.

Un acto con reconocimientos y participación institucional

La apertura formal se realizó minutos antes de las 20, con el tradicional corte de cinta en el ingreso principal al predio ferial.

Participaron el gobernador Rogelio Frigerio; el intendente Marcelo Cerutti; Mariela Gallinger; los diputados nacionales Darío Schneider y Alicia Fregonese; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; la viceintendenta Jacinta Eberle; la secretaria de Hacienda, Economía y Producción, Evangelina Schmidt; el subdirector de Desarrollo Local y Producción, Agustín López; y los integrantes de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, Ricardo Unrrein y Diego Seimandi.

La Banda Militar de Música Brigadier General Antonio Parodi, de la II Brigada Aérea de Paraná, interpretó el Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos. La presentación contó con la participación de la solista crespense Sandra Heimbugner, integrante del Coro Municipal del Centenario.

Durante el acto también se entregaron declaraciones de interés legislativo de las cámaras de Senadores y Diputados de Entre Ríos. La distinción destacó el impacto económico regional de la celebración. La carpeta fue entregada por el senador Gustavo Vergara y el diputado Lénico Aranda, y recibida por Gallinger y Cerutti.

Por su parte, la Cámara de Diputados de la Nación declaró de Interés Nacional a la Fiesta Nacional de la Avicultura, en reconocimiento a su relevancia productiva, histórica, cultural y turística, y a su contribución a la promoción de la actividad y al reconocimiento del trabajo de productores, trabajadores e instituciones.

El proyecto fue impulsado por el diputado nacional por Entre Ríos Darío Schneider, quien hizo entrega de la carpeta a las autoridades organizadoras.

La 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura continuará este sábado y domingo en Crespo, con actividades para el sector productivo, propuestas para toda la familia y espectáculos en los distintos escenarios del predio.