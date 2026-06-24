El edificio, ubicado en calle Corrientes 1684, representa la consolidación de un proceso institucional iniciado hace casi diez años y que convirtió a la ciudad en una referencia provincial en materia de prevención y abordaje comunitario de estas problemáticas.

Durante el acto inaugural, el intendente Marcelo Cerutti destacó la importancia de contar con un espacio específico para centralizar y fortalecer las acciones que se vienen desarrollando en la ciudad.

“Este espacio nos permitirá disponer de un centro para la prevención, diagnóstico y acompañamiento de familiares y personas con problemas de salud mental, como así también en situaciones de consumo problemático y adicciones”, señaló.

El presidente municipal remarcó además que la concreción del proyecto es el resultado de “un proceso sostenido de casi una década de trabajo, con compromiso institucional y construcción comunitaria”.

Un nuevo espacio para escuchar, orientar y acompañar

En una primera etapa, el Centro Integral funcionará como Espacio de Primera Escucha, consultorio especializado en consumos problemáticos, servicio de Orientación Familiar y sede del Taller semanal de Padres en Acción.

La propuesta apunta a brindar respuestas tempranas, fortalecer la prevención y generar herramientas de acompañamiento tanto para quienes atraviesan situaciones complejas como para sus entornos familiares.

Cerutti resaltó especialmente el valor del trabajo articulado que se viene desarrollando con instituciones de la ciudad.

“Ante problemáticas tan complejas, las respuestas deben encontrarse entre las personas, con una comunidad involucrada y profesionales comprometidos”, expresó.

Asimismo, consideró que el nuevo edificio permitirá concentrar recursos y dispositivos ya existentes, fortaleciendo una red de contención que no solo alcanza a quienes atraviesan dificultades, sino también a sus familias y allegados.

Atención y turnos

El Centro Integral de Salud Mental y Adicciones atenderá de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00.

Los turnos podrán solicitarse mediante WhatsApp al número 3434 64-8838 o a través de los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad: el Centro Comunitario “Dr. Salustiano Minguillón”, el edificio NIDO “Dr. Adolfo Goldenberg” y el CAPS San Miguel.

Desde el municipio señalaron que el nuevo dispositivo tendrá como eje el fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, asistencia y acompañamiento comunitario.

La importancia del trabajo en red

La directora de Desarrollo Humano, Eliana Wendler, sostuvo que la salud mental requiere una mirada integral y políticas públicas sostenidas.

“La salud mental debe abordarse desde una manera integral. Nuestras acciones no se limitan a una problemática específica, sino que buscan acompañar a las personas en toda su complejidad”, afirmó.

La funcionaria destacó el fortalecimiento de los servicios psicológicos en los CAPS, la implementación de programas preventivos y la articulación con instituciones educativas, sanitarias, judiciales y de seguridad.

Entre las iniciativas desarrolladas durante los últimos años mencionó acciones vinculadas a la prevención de consumos problemáticos, bullying, violencias y suicidio.

“Ante la complejidad, el trabajo en red es indispensable”, remarcó.

Por su parte, el director de Prevención y Control de Adicciones de Entre Ríos, Pablo Cymbalista, y el director de Salud Mental de la provincia, Esteban Dávila, felicitaron a Crespo por convertirse en un modelo de referencia en prevención y abordaje comunitario.

Ambos funcionarios valoraron especialmente la existencia de un centro especializado con equipos profesionales capacitados para atender problemáticas que atraviesan a las familias, las escuelas y los ámbitos laborales.

Un camino iniciado hace casi diez años

La inauguración del centro es el resultado de una política pública que comenzó en 2016 con la puesta en marcha del Plan Municipal de Prevención en Adicciones “Prevenir”.

Posteriormente, la adhesión al programa Municipios en Acción de Sedronar permitió desarrollar investigaciones locales y diseñar estrategias ajustadas a la realidad de los jóvenes crespenses.

En 2018 se creó formalmente el Área de Salud Mental y, desde entonces, fueron incorporándose diversos dispositivos como Mi Espacio Joven, Orientación Vocacional Ocupacional y el Espacio de Orientación Familiar.

Durante la pandemia se implementaron líneas telefónicas de acompañamiento y dispositivos virtuales de asistencia, mientras que en los años siguientes se ampliaron los equipos profesionales y se fortaleció la articulación con distintas instituciones de la comunidad.

Uno de los hitos más recientes fue la integración de las áreas de Salud Mental y Adicciones en una única estructura de trabajo, consolidada durante 2024, junto con la creación de nuevas propuestas preventivas dirigidas a adolescentes y escuelas.

Finalmente, en 2025 se diseñó el Programa Municipal de Abordaje Integral de la Salud Mental Comunitaria y los Consumos Problemáticos, marco que dio sustento a la creación del nuevo centro.

Una apuesta a largo plazo

La inauguración del Centro Integral de Salud Mental y Adicciones representa mucho más que la habilitación de un nuevo edificio. Se trata de la consolidación de una política pública sostenida en el tiempo, basada en la prevención, la escucha y el trabajo conjunto entre Estado, instituciones y comunidad.