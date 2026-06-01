Las obras forman parte del programa municipal “La Plaza de Mi Barrio”, una iniciativa que promueve la participación vecinal en el diseño y desarrollo de los espacios públicos.

Durante el acto inaugural, el intendente Marcelo Cerutti destacó la importancia de estos nuevos puntos de encuentro para los vecinos. “Es un momento feliz porque, en el marco de un proceso participativo, logramos concretar nuevas infraestructuras para que las familias y los amigos puedan encontrarse y compartir momentos agradables”, expresó.

El presidente municipal remarcó además que ambos proyectos fueron desarrollados desde cero y que cada intervención surgió a partir del diálogo con los habitantes de los barrios involucrados. “Las ideas de los vecinos fueron fundamentales tanto para el diseño de las plazas como para la elección de sus nombres”, señaló.

Cerutti recordó que la puesta en valor de plazas, parques y espacios verdes es una de las prioridades de la actual gestión. En ese sentido, indicó que Crespo cuenta con más de treinta espacios públicos y adelantó que ya se trabaja en una nueva intervención en la zona de Alem y Dorrego, donde comenzaron las reuniones con los residentes del sector.

Por su parte, la secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, Vanesa Pusineri, destacó que cada plaza posee características particulares que responden a las necesidades de cada barrio. “Son desafíos permanentes que tenemos como comunidad para apropiarnos de estos lugares, valorarlos y mantenerlos en buenas condiciones”, manifestó.

Espacios para todas las edades

Las dos nuevas plazas cuentan con iluminación LED, veredas internas y perimetrales, bancos, mesas y tareas de forestación.

En la Plaza San José se instalaron juegos infantiles, entre ellos hamacas, calesitas, mangrullos y subibajas, además de equipamiento para la práctica de calistenia.

Por su parte, la Plaza La Paz incorpora una infraestructura de mayor escala debido a las dimensiones del predio. Allí se construyó un playón deportivo con tableros de básquet, una cancha de fútbol con cerco perimetral de seguridad y distintos juegos recreativos, entre ellos un mangrullo, un trepador y una calesita adaptada para promover la inclusión.

Participación vecinal

El programa “La Plaza de Mi Barrio” busca fortalecer la participación ciudadana en la creación y mejora de los espacios públicos. A través de reuniones abiertas, los vecinos colaboran en la definición de las características de cada proyecto, desde la forestación y las veredas hasta los juegos y la identidad del lugar.

Desde el municipio sostienen que esta modalidad permite generar un mayor sentido de pertenencia y fortalecer los vínculos comunitarios, al tiempo que establece canales directos de diálogo entre los ciudadanos y el gobierno local.

Autoridades presentes

La inauguración contó con una importante participación de vecinos y autoridades provinciales y municipales. Entre los presentes estuvo el ministro de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, Hernán Jacob.

También acompañaron la actividad la viceintendenta Jacinta Eberle; las secretarias Evangelina Schmidt, de Economía, Hacienda y Producción; Bettina Hofer, de Infraestructura y Ambiente; además de integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante.