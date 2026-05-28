Obras
Crespo inaugurará dos nuevas plazas creadas junto a los vecinos
a ciudad de Crespo sumará este domingo 31 de mayo dos nuevos espacios públicos construidos en el marco del programa participativo ‘La Plaza de Mi Barrio’, una iniciativa municipal que promueve la intervención directa de los vecinos en el diseño y planificación de áreas verdes comunitarias.
La inauguración se realizará desde las 15:00 horas y comprenderá la apertura oficial de la Plaza ‘La Paz’, ubicada en la intersección de Concepción del Uruguay y Concordia, y de la Plaza ‘San José’, situada sobre calle Tucumán, entre La Rioja y La Pampa.
Según se informó desde el municipio, ambas denominaciones fueron elegidas mediante votación vecinal, como parte de un proceso participativo desarrollado junto a los habitantes de cada sector.
La jornada de inauguración incluirá actividades recreativas, culturales y participativas pensadas para compartir en comunidad y celebrar la incorporación de estos nuevos espacios de encuentro.
Desde la Municipalidad destacaron que en ambas plazas se instalaron luminarias LED, se construyeron veredas internas y perimetrales y se colocaron bancos y mesas para el uso de las familias y vecinos.
En el caso de la Plaza ‘San José’, se incorporaron juegos infantiles como hamacas, calesitas, mangrullos y subibajas, además de elementos destinados a la práctica de calistenia.
Por su parte, la Plaza ‘La Paz’ cuenta con una superficie más amplia, lo que permitió desarrollar un playón deportivo con tableros de básquetbol y una cancha de fútbol con cerco perimetral de seguridad. También se colocaron juegos recreativos, entre ellos un mangrullo, trepadores y una calesita adaptada.
En ambos espacios se realizaron además trabajos de forestación y acondicionamiento general.
El programa ‘La Plaza de Mi Barrio’ apunta a fortalecer la participación ciudadana mediante instancias de diálogo y reuniones participativas donde los vecinos definen características esenciales de cada espacio, como la plantación de árboles, la disposición de juegos, las veredas y el nombre que llevará la plaza.
Desde el municipio señalaron que la propuesta busca consolidar un compromiso de convivencia y ciudadanía, además de generar canales directos de contacto entre la comunidad y el Estado local.