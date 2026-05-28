La inauguración se realizará desde las 15:00 horas y comprenderá la apertura oficial de la Plaza ‘La Paz’, ubicada en la intersección de Concepción del Uruguay y Concordia, y de la Plaza ‘San José’, situada sobre calle Tucumán, entre La Rioja y La Pampa.

Según se informó desde el municipio, ambas denominaciones fueron elegidas mediante votación vecinal, como parte de un proceso participativo desarrollado junto a los habitantes de cada sector.

La jornada de inauguración incluirá actividades recreativas, culturales y participativas pensadas para compartir en comunidad y celebrar la incorporación de estos nuevos espacios de encuentro.

Desde la Municipalidad destacaron que en ambas plazas se instalaron luminarias LED, se construyeron veredas internas y perimetrales y se colocaron bancos y mesas para el uso de las familias y vecinos.

En el caso de la Plaza ‘San José’, se incorporaron juegos infantiles como hamacas, calesitas, mangrullos y subibajas, además de elementos destinados a la práctica de calistenia.

Por su parte, la Plaza ‘La Paz’ cuenta con una superficie más amplia, lo que permitió desarrollar un playón deportivo con tableros de básquetbol y una cancha de fútbol con cerco perimetral de seguridad. También se colocaron juegos recreativos, entre ellos un mangrullo, trepadores y una calesita adaptada.

En ambos espacios se realizaron además trabajos de forestación y acondicionamiento general.

El programa ‘La Plaza de Mi Barrio’ apunta a fortalecer la participación ciudadana mediante instancias de diálogo y reuniones participativas donde los vecinos definen características esenciales de cada espacio, como la plantación de árboles, la disposición de juegos, las veredas y el nombre que llevará la plaza.

Desde el municipio señalaron que la propuesta busca consolidar un compromiso de convivencia y ciudadanía, además de generar canales directos de contacto entre la comunidad y el Estado local.