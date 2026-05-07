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Crespo inaugura el moderno estadio “Arena Celeste”, nueva casa del vóley y el newcom
La ciudad sumará un nuevo espacio deportivo con la inauguración oficial del estadio “Arena Celeste”, una moderna infraestructura destinada al desarrollo del vóley y el newcom local. El proyecto fue posible gracias al trabajo articulado entre instituciones privadas y el sector público, consolidando un nuevo escenario para el deporte crespense.
El estadio está ubicado en el predio de la Asociación Deportiva y Cultural, sobre avenida Francisco Ramírez y Martín Fierro, y será la nueva sede de los planteles de la Escuela Municipal de Voleibol y del newcom.
Desde la Municipalidad de Crespo destacaron que la concreción de esta obra representa un importante avance para el fortalecimiento de las disciplinas deportivas en la ciudad, tanto desde lo competitivo como desde lo social y educativo.
Jornada inaugural con actividad deportiva
La inauguración oficial se llevará a cabo el sábado 9 de mayo con una jornada cargada de actividades deportivas y protocolares.
Entre las 13:00 y las 19:00 se disputarán certámenes cuadrangulares de las categorías Sub 12 inicial, Sub 12 avanzado y Sub 16, todas en rama femenina. Participarán equipos de la Escuela Municipal de Crespo junto a delegaciones de Ramírez, Valle María, Hernández, Aranguren, Villa Dora de Santa Fe y Estudiantes de Paraná.
Posteriormente, desde las 19:00, tendrá lugar el acto protocolar con la presencia de autoridades de la Asociación Deportiva y Cultural, representantes de la empresa Schneider SRL, integrantes de la Asociación Civil Equipo de Apoyo al Vóley y funcionarios de la Municipalidad de Crespo.
La jornada culminará a las 20:00, luego del tradicional corte de cinta, con un partido amistoso entre los planteles de Primera División masculina de la Escuela Municipal de Crespo y Echagüe de Paraná.
Un nombre que representa identidad
El nombre “Arena Celeste” fue elegido luego de una encuesta realizada entre socios y simpatizantes de Cultural, tanto a través de redes sociales como de manera presencial.
Desde la institución explicaron que la elección buscó representar la identidad, los colores y el sentimiento de toda la comunidad, priorizando un símbolo colectivo por encima de nombres particulares.
“La idea fue elegir un nombre que una generaciones y refleje valores compartidos como la historia, la identidad y el sentido de pertenencia”, señalaron desde la organización.
Un proyecto conjunto entre lo público y lo privado
La obra se concretó mediante el trabajo conjunto entre la Asociación Civil Equipo de Apoyo al Vóley, la Asociación Deportiva y Cultural, la empresa Schneider SRL y la Municipalidad de Crespo.
El nuevo estadio posee capacidad para 500 personas y cuenta con 1.100 metros cuadrados de piso deportivo profesional, una infraestructura pensada para albergar competencias y eventos de nivel.
El piso fue donado por Schneider SRL en el marco de su Programa de Responsabilidad Social Empresarial, permitiendo elevar los estándares competitivos del espacio y consolidar un proyecto deportivo, educativo y comunitario para la ciudad.
Fixture del torneo inaugural
Sub 12 Inicial
- 13:00: Crespo vs. Ramírez
- 14:00: Estudiantes vs. Valle María
- 15:00: Crespo vs. Valle María
- 16:00: Estudiantes vs. Ramírez
- 17:00: Crespo vs. Estudiantes
- 18:00: Valle María vs. Ramírez
Sub 12 Avanzado
- 13:00: Crespo vs. Valle María
- 14:00: Villa Dora vs. Hernández
- 15:00: Crespo vs. Hernández
- 16:00: Villa Dora vs. Valle María
- 17:00: Crespo vs. Villa Dora
- 18:00: Hernández vs. Valle María
Sub 16
- 13:00: Crespo vs. Aranguren
- 14:00: Estudiantes vs. Hernández
- 15:00: Crespo vs. Hernández
- 16:00: Estudiantes vs. Aranguren
- 17:00: Crespo vs. Estudiantes
- 18:00: Hernández vs. Aranguren