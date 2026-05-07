El estadio está ubicado en el predio de la Asociación Deportiva y Cultural, sobre avenida Francisco Ramírez y Martín Fierro, y será la nueva sede de los planteles de la Escuela Municipal de Voleibol y del newcom.

Desde la Municipalidad de Crespo destacaron que la concreción de esta obra representa un importante avance para el fortalecimiento de las disciplinas deportivas en la ciudad, tanto desde lo competitivo como desde lo social y educativo.

Jornada inaugural con actividad deportiva

La inauguración oficial se llevará a cabo el sábado 9 de mayo con una jornada cargada de actividades deportivas y protocolares.

Entre las 13:00 y las 19:00 se disputarán certámenes cuadrangulares de las categorías Sub 12 inicial, Sub 12 avanzado y Sub 16, todas en rama femenina. Participarán equipos de la Escuela Municipal de Crespo junto a delegaciones de Ramírez, Valle María, Hernández, Aranguren, Villa Dora de Santa Fe y Estudiantes de Paraná.

Posteriormente, desde las 19:00, tendrá lugar el acto protocolar con la presencia de autoridades de la Asociación Deportiva y Cultural, representantes de la empresa Schneider SRL, integrantes de la Asociación Civil Equipo de Apoyo al Vóley y funcionarios de la Municipalidad de Crespo.

La jornada culminará a las 20:00, luego del tradicional corte de cinta, con un partido amistoso entre los planteles de Primera División masculina de la Escuela Municipal de Crespo y Echagüe de Paraná.

Un nombre que representa identidad

El nombre “Arena Celeste” fue elegido luego de una encuesta realizada entre socios y simpatizantes de Cultural, tanto a través de redes sociales como de manera presencial.

Desde la institución explicaron que la elección buscó representar la identidad, los colores y el sentimiento de toda la comunidad, priorizando un símbolo colectivo por encima de nombres particulares.

“La idea fue elegir un nombre que una generaciones y refleje valores compartidos como la historia, la identidad y el sentido de pertenencia”, señalaron desde la organización.

Un proyecto conjunto entre lo público y lo privado

La obra se concretó mediante el trabajo conjunto entre la Asociación Civil Equipo de Apoyo al Vóley, la Asociación Deportiva y Cultural, la empresa Schneider SRL y la Municipalidad de Crespo.

El nuevo estadio posee capacidad para 500 personas y cuenta con 1.100 metros cuadrados de piso deportivo profesional, una infraestructura pensada para albergar competencias y eventos de nivel.

El piso fue donado por Schneider SRL en el marco de su Programa de Responsabilidad Social Empresarial, permitiendo elevar los estándares competitivos del espacio y consolidar un proyecto deportivo, educativo y comunitario para la ciudad.

Fixture del torneo inaugural

Sub 12 Inicial

13:00: Crespo vs. Ramírez

14:00: Estudiantes vs. Valle María

15:00: Crespo vs. Valle María

16:00: Estudiantes vs. Ramírez

17:00: Crespo vs. Estudiantes

18:00: Valle María vs. Ramírez

Sub 12 Avanzado

13:00: Crespo vs. Valle María

14:00: Villa Dora vs. Hernández

15:00: Crespo vs. Hernández

16:00: Villa Dora vs. Valle María

17:00: Crespo vs. Villa Dora

18:00: Hernández vs. Valle María

Sub 16