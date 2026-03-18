La Municipalidad de Crespo destacó la importancia de los espacios verdes como ámbitos centrales para la vida social, al tiempo que avanza con nuevas intervenciones urbanas orientadas a fortalecer el encuentro comunitario. En ese marco, autoridades locales recorrieron este martes 17 de marzo un sector del barrio Seco, cercano a los barrios San Miguel y Azul, donde se proyectan obras de mejora integral.

“El objetivo es renovar y mejorar el sector ubicado en Dr. Salustiano Minguillón, Juan Lavalle y Antonio Stronatti”, explicó el intendente Marcelo Cerutti durante la visita.

Obras para recuperar espacios de encuentro

El proyecto contempla una puesta en valor completa del espacio verde, con la reparación de juegos infantiles existentes, incorporación de nuevo equipamiento, instalación de luminarias LED, construcción de veredas y colocación de bancos. También se prevé una adecuación general del entorno para mejorar la seguridad y la accesibilidad.

Cerutti destacó que el municipio ya intervino más de 20 espacios públicos en distintos barrios de la ciudad. “Reparamos juegos, instalamos luminarias LED y construimos veredas para ofrecer mayor seguridad vial. Nuestro propósito es que la gente aproveche y se apropie de estos lugares”, sostuvo.

Durante la recorrida, las autoridades también dialogaron con vecinos del sector, con el objetivo de incorporar sus opiniones al diseño final del proyecto. “Escuchar sus sugerencias es clave en este intercambio”, agregó el jefe comunal.

Participación ciudadana y sentido de comunidad

En la misma línea, la secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, Vanesa Pusineri, subrayó el valor social de estas iniciativas. “Mejoramos juntos nuestros lugares de encuentro. Generamos que los espacios vuelvan a redescubrirse dentro del mismo barrio”, afirmó.

Desde el municipio se invita a los vecinos a participar activamente, aportando ideas para la transformación del lugar, incluso a través de canales digitales como WhatsApp.

La recorrida contó también con la presencia de la viceintendenta Jacinta Eberle; la secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer; el director de Servicios Públicos, Juan Gareis; el subdirector de Planeamiento y Obras Privadas, César Franz; y el concejal Aníbal Lanz.

Intervenciones en toda la ciudad

En los últimos meses, la Municipalidad avanzó con mejoras en distintas plazas y parques de la ciudad. Entre los sectores intervenidos se encuentran zonas de los barrios San Cayetano, La Paz, Salto y Centro, con obras que incluyen mejoras en infraestructura, iluminación y accesibilidad.

Además, se anunció el próximo lanzamiento del programa “La Plaza de Mi Barrio”, que buscará profundizar este modelo de intervención con participación comunitaria.

Espacios verdes como eje de integración

Desde el gobierno local remarcan que estas políticas urbanas apuntan a mucho más que la mejora estética. Los espacios verdes son concebidos como ámbitos de integración social, donde se cruzan distintas generaciones y se fortalecen los vínculos comunitarios.

En una ciudad en expansión, con sectores nuevos y otros de larga data, estas iniciativas buscan consolidar lugares de encuentro que promuevan la convivencia, la recreación y el sentido de pertenencia.

Así, Crespo avanza en una planificación urbana que pone en el centro a la comunidad, entendiendo que el espacio público no solo se construye, sino que también se comparte y se vive.