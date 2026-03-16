En el marco del Mes de la Mujer y bajo el lema “Un mes para encontrarnos”, desde la Municipalidad de Crespo informaron que ya comenzaron a desarrollarse distintas actividades destinadas a reconocer y visibilizar el rol de la mujer en la sociedad, con propuestas abiertas a la comunidad que continuarán durante las próximas semanas.

Entre las iniciativas ya realizadas, el domingo 15 de marzo se llevó adelante una jornada recreativa y de encuentro que convocó a niñas y mujeres de diferentes edades. La actividad principal fue una caminata recreativa de aproximadamente tres kilómetros, que se complementó con una clase de zumba y una tarde activa con merienda saludable.

Durante la jornada también estuvo presente la feria de artesanos independientes “Hecho en Crespo”, junto con música en vivo, generando un espacio de integración y participación para la comunidad.

La propuesta incluyó además un espacio dedicado a la salud a través del Punto Saludable, donde profesionales brindaron la charla titulada “Menopausia: más allá del cambio”, abordando aspectos vinculados al bienestar y la calidad de vida de las mujeres.

Por otra parte, continúa abierta al público la muestra colectiva de arte “Pintó Mujeres”, que se exhibe en el Salón Municipal y podrá visitarse hasta hoy entre las 19:00 y las 21:00.

Próximas actividades

El cronograma de actividades continuará durante los próximos días con diferentes propuestas.

El 17 de marzo a las 19:00, en el Auditorio “Eva Perón” (San Martín 1327), se realizará una charla de educación financiera, abierta al público y sin inscripción previa.

El 18 de marzo a las 20:00, también en el Auditorio “Eva Perón”, se desarrollará el conversatorio “Mujeres que cruzan fronteras”, un espacio de diálogo abierto a la comunidad para compartir experiencias y trayectorias de vida, destacando el aporte social y cultural de mujeres que eligieron Crespo como lugar para desarrollarse.

En tanto, el 20 de marzo a las 17:00, en el Parque Virgen de Guadalupe, tendrá lugar la primera charla del ciclo “Pensarnos en Igualdad”, a cargo de profesionales de la salud y la sexualidad. Durante ese encuentro también se realizará la entrega de kits inclusivos.

Finalmente, el 28 de marzo a las 20:00, en el Salón Municipal (25 de Mayo 943), se presentará “El Eco de sus Pasos”, una propuesta escénica del grupo Serendipia que, a través del movimiento y la expresión corporal, rendirá homenaje a mujeres que dejaron huella en la historia.