Un procedimiento policial realizado este viernes al mediodía en Barrio Guadalupe derivó en el secuestro de envoltorios con presunta cocaína, teléfonos celulares y una motocicleta, además de la identificación de cuatro hombres mayores de edad que quedaron supeditados a una causa judicial.

Según informó la Comisaría Crespo, alrededor de las 12:00 una dotación policial realizaba tareas de prevención y recorridas de rutina cuando observó a un grupo de personas reunidas en la Plaza Héctor Mario Seri, ubicada en la intersección de calles Los Constituyentes y Rafael Obligado.

De acuerdo al reporte oficial, la presencia de una motocicleta sin dominio colocado y la actitud considerada sospechosa por parte de los presentes motivaron la intervención de los uniformados, quienes procedieron a identificar a los ocupantes del lugar y solicitar la documentación correspondiente al rodado.

Durante el procedimiento, los efectivos advirtieron que sobre una mesa donde se encontraba reunido el grupo había teléfonos celulares, dinero en efectivo, bebidas alcohólicas, un equipo de mate y varios envoltorios plásticos que contenían una sustancia sospechosa.

Ante esa situación, se dio intervención a la Fiscalía especializada en la materia. Por disposición de la fiscal auxiliar Sofía Patat, se solicitó la presencia de personal de la División Drogas Peligrosas para realizar las pericias correspondientes.

Mientras se desarrollaban las actuaciones, los cuatro hombres identificados —de 22, 25, 26 y 36 años, todos domiciliados en Crespo— permanecieron en el lugar bajo custodia policial.

Posteriormente, personal especializado efectuó el test reactivo de campo en presencia de testigos civiles, el cual arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, según se informó oficialmente.

Tras tomar conocimiento de los resultados, el fiscal Santiago Alfieri ordenó la correcta identificación de los involucrados y la continuidad de las actuaciones judiciales. Los ciudadanos fueron examinados por el médico policial y posteriormente recuperaron la libertad, aunque quedaron supeditados a la investigación en curso.

En el marco del procedimiento se secuestraron 16 envoltorios con la sustancia estupefaciente, una motocicleta Motomel Skua de 150 centímetros cúbicos sin patente visible y tres teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para la realización de las pericias correspondientes.

La causa continúa bajo investigación para determinar las circunstancias y posibles responsabilidades vinculadas al hecho.