Durante los días 22 y 23 de mayo, Crespo se convirtió en sede de una jornada de formación técnica vinculada a la eficiencia energética y el cuidado ambiental. Se trata de la capacitación “Buenas Prácticas en el Manejo de Gases Refrigerantes Inflamables”, una iniciativa dirigida a técnicos, especialistas y trabajadores relacionados con oficios afines al sector de refrigeración.

La actividad se desarrolla en el edificio NIDO Doctor Adolfo Goldenberg y forma parte de una estrategia nacional orientada a reducir el consumo de sustancias que afectan la capa de ozono y promover la transición hacia tecnologías más sostenibles.

La propuesta es organizada de manera conjunta por los municipios de Crespo, Viale y General Ramírez, con el acompañamiento de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos.

El acto de apertura estuvo encabezado por el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti.

Formación técnica con impacto ambiental

Durante la apertura, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia de generar espacios de capacitación que permitan fortalecer el desarrollo profesional y al mismo tiempo contribuir a la protección del ambiente.

“Con esta línea de acciones y las instancias de capacitación se generan más oportunidades para fortalecer el desarrollo de las distintas comunidades. La articulación entre el gobierno provincial, los municipios y las instituciones técnicas permiten acompañar el crecimiento profesional de trabajadores y además tienen un impacto real en las condiciones ambientales que es donde hay que seguir trabajando”, expresó el funcionario.

Desde el Gobierno provincial señalaron que este tipo de propuestas forman parte de una agenda que busca combinar desarrollo técnico, empleo y sostenibilidad ambiental.

Un plan nacional para reducir el impacto ambiental

La capacitación se enmarca en el Programa Ozono y Calentamiento Global de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y forma parte del Plan Nacional para la Eliminación del Consumo de HCFCs.

Los HCFCs (hidroclorofluorocarbonos) son compuestos utilizados en sistemas de refrigeración y aire acondicionado que, en muchos casos, generan impacto ambiental por su contribución al deterioro de la capa de ozono y al calentamiento global.

En ese contexto, la iniciativa apunta a acompañar la transición hacia nuevas tecnologías más eficientes, seguras y sustentables.

Capacitación teórica y práctica

La formación está a cargo del ingeniero José Miguel Cortés, especialista de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

El objetivo del curso es brindar herramientas actualizadas para el manejo seguro y eficiente de gases refrigerantes inflamables, incorporando procedimientos alineados con estándares de seguridad y sostenibilidad.

Las jornadas incluyen dos instancias principales:

Formación teórica

Durante la primera etapa se abordan contenidos vinculados a:

Manipulación segura de gases refrigerantes inflamables

Normativas técnicas

Prevención de riesgos

Nuevas tecnologías aplicadas a refrigeración

Formación práctica

En la segunda parte, los participantes trabajan con:

Instrumental especializado

Simuladores del ciclo frigorífico

Ejercicios de aplicación técnica

Procedimientos operativos de seguridad

Además, cada asistente recibe material de estudio orientado a fortalecer el aprendizaje.

Certificación nacional y entrega de herramientas

Al finalizar la capacitación, los participantes podrán acceder, de manera voluntaria, a una evaluación de certificación nacional coordinada por la UTN.

Quienes aprueben esa instancia recibirán gratuitamente un kit básico de herramientas, destinado a fortalecer sus capacidades técnicas y facilitar su desempeño laboral en tareas vinculadas al manejo seguro de refrigerantes.

Desde la organización señalaron que esta medida busca no sólo actualizar conocimientos, sino también brindar mejores oportunidades de inserción y crecimiento profesional.

Articulación regional para el desarrollo sustentable

La realización de esta capacitación en Crespo refleja una articulación entre municipios, Provincia e instituciones técnicas, con una mirada puesta en el desarrollo regional.

Además de fortalecer la capacitación de trabajadores del rubro, la iniciativa se inscribe dentro de una política más amplia vinculada a la eficiencia energética, el uso responsable de tecnologías y la reducción del impacto ambiental.

En un contexto donde la actualización técnica y la sostenibilidad se vuelven ejes cada vez más relevantes, estas jornadas apuntan a preparar a profesionales para nuevos desafíos productivos y ambientales.