Este lunes, en la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos, se realizó la entrega de reconocimientos correspondientes a la capacitación “Concejos Deliberantes Innovadores: Herramientas para la Transformación Digital de Gobiernos Locales”, un programa impulsado por el Instituto de Formación Legislativa (IFL) de la Vicegobernación, la Secretaría de Modernización y la Secretaría de Gobiernos Locales.

En ese marco, el Concejo Deliberante de Crespo fue uno de los cinco distinguidos por su participación y aprobación del curso. Los concejales Juana Gómez, Aníbal Lanz, Valeria Torresín y la viceintendente Jacinta Eberle representaron a la ciudad en una ceremonia que reunió a autoridades provinciales, legislativas y referentes de gobiernos locales.

Un proyecto para modernizar los Concejos Deliberantes Juveniles

Como parte de los requisitos de la capacitación, cada Concejo debía presentar un proyecto propio vinculado a la transformación digital. Crespo elaboró una propuesta destinada a fortalecer la digitalización de los procesos de los Concejos Deliberantes Juveniles, incorporando nuevas herramientas dentro del apartado específico que este espacio ya posee en la página municipal.

El proyecto apunta a mejorar la accesibilidad, agilizar procedimientos y promover una mayor participación de las juventudes en el ámbito legislativo local. Según destacaron desde la comitiva crespense, se trata de un paso más en el camino hacia la modernización del Estado municipal, con soluciones que favorecen la transparencia y la vinculación de los jóvenes con los asuntos públicos.

Compromiso con la innovación y la mejora continua

La participación en el programa y la presentación del proyecto de digitalización reflejan el compromiso tanto del Concejo Deliberante como del Municipio de Crespo con la incorporación de tecnologías que simplifiquen y optimicen los procesos legislativos.

Desde el gobierno local señalaron que se continúa trabajando para consolidar un Estado ágil, cercano y moderno, en línea con los lineamientos provinciales y con una visión de ciudad que crece a partir de la educación, el trabajo y la innovación.