La ciudad de Crespo volvió a posicionarse como uno de los principales polos de vinculación internacional de Entre Ríos al recibir a representantes de la Embajada de la República Federal de Alemania y de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina). La visita formó parte de AHK on Tour, una iniciativa que este año se desarrolla por primera vez en la provincia y que busca fortalecer los lazos comerciales, tecnológicos e institucionales entre ambos países.

La comitiva fue recibida el miércoles 5 de agosto por el intendente Marcelo Cerutti y estuvo encabezada por Aleksandar Medjedovic, director ejecutivo de la AHK Argentina; Annika Klump, directora de Innovación y Desarrollo Institucional de la entidad; y Christoph Neitzel, agregado agrícola de la Embajada de Alemania.

Crespo consolida una relación estratégica con Alemania

Durante el encuentro, Cerutti destacó que la visita representa un paso más en una política de relaciones internacionales iniciada hace varios años.

"Son relaciones fundamentales, dándole continuidad al camino trazado desde el inicio por Dieter Lamlé, quien durante su función como embajador de Alemania en Argentina visitó cinco veces nuestra ciudad. Hoy estamos cosechando los frutos de esas reuniones de trabajo", expresó el intendente.

El jefe comunal remarcó además que los vínculos con Alemania trascienden lo comercial y abarcan aspectos culturales, educativos y tecnológicos, fortaleciendo el posicionamiento internacional de Crespo.

Bioenergía: firmaron nuevos acuerdos para abastecer plantas que se instalarán en Entre Ríos

Uno de los momentos más importantes de la jornada fue la firma de nuevas Cartas de Intención entre la empresa Dosbio, integrante de la AHK Argentina, y productores que abastecerán de materia prima a las futuras plantas de biogás que se construirán en Crespo y en el departamento Villaguay.

Los acuerdos fueron suscriptos con:

Calisa .

. La Sibila .

. Lácteos República de Entre Ríos SRL (La Lecherita).

El representante de Dosbio, Juan Khouri, brindó detalles sobre el proyecto de bioenergía que demandará una inversión estimada en 200 millones de dólares.

La iniciativa contempla la utilización de tecnología alemana y prevé transformar residuos provenientes de establecimientos avícolas y porcinos en energía renovable.

El proyecto, denominado Ñande Zukufunt, también incluye gestiones de financiamiento ante la agencia alemana Euler Hermes, especializada en respaldo a inversiones internacionales.

Economía circular: Crespo mostró sus proyectos ambientales

La actividad continuó en el Auditorio Municipal "Eva Perón", donde funcionarios municipales presentaron distintas políticas vinculadas al cuidado ambiental.

Entre ellas se destacó el desarrollo de ladrillos elaborados con PET triturado, una tecnología certificada por el CONICET que reutiliza residuos plásticos para la fabricación de materiales de construcción.

La propuesta fue presentada como uno de los ejemplos de innovación local vinculada a la economía circular y la sustentabilidad.

"No es solo una noticia de negocios"

Durante su intervención, Marcelo Cerutti sostuvo que el encuentro representa una visión de desarrollo basada en la generación de empleo, la innovación y el agregado de valor.

"Esto no es solo una noticia de negocios. Es una declaración de principios sobre el tipo de desarrollo que queremos. Uno que genera empleo, cuida el ambiente, agrega valor a lo que producimos y nos posiciona en el mundo no solo como proveedores de materias primas, sino también como exportadores de tecnología, energía limpia y conocimiento", afirmó.

Alemania destacó el potencial productivo de Crespo y Entre Ríos

Desde la delegación alemana también valoraron el perfil productivo de la región.

La directora de Innovación y Desarrollo Institucional de la AHK Argentina, Annika Klump, destacó que Entre Ríos, y particularmente Crespo, poseen condiciones muy favorables para profundizar la cooperación bilateral.

"Entre Ríos y especialmente Crespo tienen un potencial que nos impresiona. Existen vínculos históricos con Alemania y queremos fortalecerlos acompañando a las empresas con capacitación, acceso a mercados internacionales y participación en ferias comerciales", señaló.

Por su parte, Aleksandar Medjedovic, quien asumió recientemente como director ejecutivo de la AHK Argentina, eligió precisamente Entre Ríos para realizar su primera actividad oficial fuera de Buenos Aires.

Junto al agregado agrícola Christoph Neitzel, resaltó la importancia estratégica de la provincia por su ubicación, su producción agroindustrial y las oportunidades que abre el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, vigente de manera provisoria desde mayo de este año.

Recorrida por empresas referentes de Crespo

La agenda también permitió mostrar el potencial industrial de la ciudad mediante visitas a dos empresas emblemáticas.

La delegación recorrió primero la planta de procesamiento e industrialización de nuez pecán de La Agrícola Regional (LAR), donde conoció el proceso de agregado de valor que desarrolla la cooperativa.

Posteriormente visitó la planta de Tecnovo, instalada en el Parque Industrial de Crespo, donde se interiorizó sobre la producción de huevo líquido, huevo en polvo, albúmina y yema industrial destinada a distintos mercados nacionales e internacionales.

Una apuesta por la inversión y el desarrollo sostenible

El encuentro contó además con la participación del ministro de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, Hernán Jacob; el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider; integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal, concejales, representantes de instituciones y empresarios.

La visita de la AHK Argentina consolida el proceso de internacionalización que viene impulsando Crespo y fortalece la posibilidad de atraer inversiones vinculadas a la bioenergía, la innovación tecnológica y la agroindustria, sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico de la región.