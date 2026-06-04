Una de las principales novedades es que desde este miércoles el punto de recepción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) funciona en el Parque Ambiental, ubicado en la intersección de Alemanes del Volga y Democracia. La medida busca optimizar la recepción y el almacenamiento de este tipo de elementos que requieren un manejo diferenciado.

Además, el municipio formalizó un convenio de cooperación con la empresa Milpos, especializada en el reciclaje y tratamiento de residuos electrónicos. El acuerdo permitirá avanzar en la disposición final y recuperación de materiales que, por sus características, no pueden ser procesados localmente.

El intendente Marcelo Cerutti destacó la importancia de esta articulación público-privada para fortalecer la política ambiental que viene desarrollando la ciudad. Según explicó, el objetivo es reducir la cantidad de residuos que terminan en el relleno sanitario y encontrar alternativas sustentables para aquellos materiales que demandan procesos específicos de tratamiento.

“Muchos residuos podemos transformarlos localmente, pero otros requieren un manejo especializado. Por eso es fundamental generar este tipo de convenios con empresas que cuentan con la capacidad técnica para tratarlos adecuadamente”, señaló.

Por su parte, la responsable del Área de Educación Ambiental, Raquel Gorostiaga, recordó que Crespo trabaja en la recolección de residuos electrónicos desde el año 2015. Durante los últimos años, los materiales recuperados fueron acopiados en el Parque Ambiental a la espera de una solución definitiva para su tratamiento.

En ese sentido, explicó que el convenio permitirá trasladar los residuos a la ciudad bonaerense de Campana, donde serán procesados por Milpos mediante tareas de refuncionalización, recuperación de componentes y disposición final segura.

“Los residuos electrónicos contienen elementos potencialmente peligrosos para el ambiente y la salud, por lo que es indispensable garantizar un tratamiento adecuado y un destino final responsable”, remarcó.

Desde la empresa, su representante Hugo Mileo destacó que el trabajo consiste en recuperar materiales que pueden volver a incorporarse como materia prima en distintos procesos industriales, promoviendo así la economía circular.

“Buscamos dar una disposición adecuada a cada material y recuperar recursos para la industria. De esta manera contribuimos al cuidado ambiental y brindamos un servicio sin costo para los municipios”, indicó.

Con estas acciones, Crespo continúa profundizando una política ambiental orientada a la reducción, recuperación y valorización de residuos, promoviendo prácticas sustentables y fortaleciendo la economía circular en la ciudad.