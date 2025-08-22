En el marco del Programa Provincial de Seguridad Alimentaria, dependiente de la Dirección de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Humano, la Municipalidad de Crespo firmó este jueves 22 de agosto un convenio con el Sistema de Créditos de Entre Ríos (SIDECREER) para la entrega de tarjetas solidarias a vecinos en situación de vulnerabilidad.

Del encuentro participaron por la Municipalidad el intendente Marcelo Cerutti y Eliana Wendler, responsable de Desarrollo Humano, mientras que por SIDECREER estuvo presente Fernando Fornelos, Coordinador General del Interior.

El acuerdo busca facilitar el acceso a ayudas financieras a los crespenses, otorgando mayores comodidades y beneficios mediante las tarjetas emitidas por SIDECREER. La iniciativa forma parte de un esfuerzo conjunto entre el gobierno provincial y municipal para acercar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las familias.

Beneficiarios y requisitos

Pueden acceder a las tarjetas aquellas personas que se encuentren dentro de las siguientes categorías del programa:

Riesgos sociales

Celiaquía

Adultos mayores

Embarazadas con riesgo nutricional

Familias numerosas

Los beneficiarios deben cumplir los siguientes requisitos:

Contar con ingresos menores al salario mínimo, vital y móvil o estar en situación de vulnerabilidad social.

o estar en situación de vulnerabilidad social. Tener domicilio en la provincia de Entre Ríos.

de Entre Ríos. No ser titular de la Tarjeta Alimentar .

. Poseer certificación negativa de ANSES.

Además, desde la Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Crespo se realizará una evaluación socioeconómica, cuyos resultados serán derivados a la Dirección de Políticas Alimentarias para la asignación final de las tarjetas.

Para consultas, los interesados pueden acercarse a la Dirección de Desarrollo Humano, ubicada en 25 de Mayo 907, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00.