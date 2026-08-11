La Municipalidad de Crespo finalizó la repavimentación del Acceso Illia, uno de los principales corredores de ingreso y egreso de la ciudad. Los trabajos se realizaron sobre el tramo comprendido entre las calles Saavedra y Las Palmeras, donde se completó la colocación de asfalto en caliente en ambas calzadas.

La intervención forma parte del Plan Integral de Obras que lleva adelante el municipio para mejorar la trama vial urbana y que contempla, además, la repavimentación de calle 9 de Julio, entre Misiones y Mendoza.

En paralelo, el municipio incorporó al plan la reparación de calle Los Ceibos, en el tramo comprendido entre Illia y Jorge Heinze.

Más de $250 millones para mejorar la trama vial

Según informó la Municipalidad, las obras de repavimentación de 9 de Julio e Illia demandaron una inversión superior a los $250 millones, financiada con recursos municipales.

El intendente Marcelo Cerutti destacó que se trata de sectores con un importante movimiento vehicular cotidiano y vinculados directamente con los accesos a las rutas nacionales.

“Esta planificación del repavimentado de dos tramas viales, que tienen un gran flujo de circulación diaria, como lo son 9 de Julio y el Acceso Illia, la ejecutamos invirtiendo los recursos económicos de la ciudad”, señaló.

El presidente municipal sostuvo además que la intervención busca mejorar las condiciones de circulación y mantener en buenas condiciones los principales corredores urbanos.

Una obra clave para uno de los accesos a Crespo

El Acceso Illia constituye una de las vías de circulación de mayor importancia para la ciudad, debido a su conexión con sectores residenciales y productivos y su vinculación con las rutas nacionales 12 y 131.

La repavimentación permitirá mejorar las condiciones de transitabilidad y brindar mayor seguridad y confort a quienes utilizan diariamente este corredor.

Cerutti recorrió el sector junto a integrantes de su equipo de gobierno durante la finalización de los trabajos.

Qué trabajos se realizaron

La intervención sobre los dos corredores viales incluyó diferentes etapas destinadas a recuperar y reforzar la estructura del pavimento.

Entre las tareas ejecutadas se encuentran:

Saneamiento profundo con cemento.

Saneamiento profundo con mezcla asfáltica.

Fresado.

Sellado de fisuras.

Riego de liga.

Riego de imprimación.

Colocación de concreto asfáltico.

Aplicación de asfalto en caliente.

De esta manera, el municipio busca extender la vida útil de las calzadas y mejorar las condiciones de circulación en dos sectores que concentran un importante flujo vehicular.

También avanzan trabajos en calle Los Ceibos

Además de las intervenciones sobre Illia y 9 de Julio, el municipio sumó al Plan Integral de Obras la reparación de Los Ceibos, entre Illia y Jorge Heinze.

La incorporación de este tramo apunta a complementar las mejoras realizadas en el sector y continuar con el mantenimiento de la infraestructura vial de la ciudad.

“Cada obra e intervención transformadora que llevamos adelante, en cada sector de nuestra ciudad, tiene el principal propósito de seguir ofreciendo servicios de alta calidad a nuestros vecinos y accesos de jerarquía”, expresó Cerutti.