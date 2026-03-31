Una mujer de 50 años falleció este martes por la tarde en Crespo, luego de haber sufrido graves quemaduras en un episodio ocurrido durante la madrugada del lunes en una vivienda de esa ciudad. La víctima permanecía internada en estado crítico y su deceso fue confirmado por fuentes policiales.

El hecho se registró alrededor de la 1:00 de la madrugada en un domicilio ubicado sobre calle Otto Sagemuller al 500. Según se informó, un llamado de emergencia alertó a las autoridades, solicitando con urgencia la presencia de bomberos y personal de salud.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la mujer con quemaduras en gran parte de su cuerpo, aunque aún se encontraba consciente. Fue asistida de inmediato y trasladada a una clínica privada, donde los profesionales constataron que presentaba lesiones en aproximadamente el 90% de su superficie corporal. Desde su ingreso, su estado fue considerado crítico.

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Investigación en curso

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la pareja de la víctima manifestó que la mujer atravesaba un cuadro depresivo y que habría intentado quitarse la vida. Sin embargo, la causa fue iniciada con el objetivo de establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el hecho y determinar si existieron otros factores vinculados.

Ante la gravedad del caso, intervino la Unidad Fiscal de Situación Compleja, que dispuso la participación de la División Homicidios, el médico policial y personal de Policía Científica. La fiscal interviniente, Paola Farinó, solicitó además un allanamiento en la vivienda donde ocurrió el episodio.

La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías y se llevó adelante con la presencia de la fiscal, efectivos especializados y peritos, quienes realizaron distintas diligencias en el lugar.

Elementos secuestrados

Durante el procedimiento se secuestraron elementos de interés para la investigación, entre ellos un encendedor, una receta médica y un teléfono celular perteneciente a la mujer. Asimismo, por disposición judicial, también fue incautado el teléfono personal de su pareja.

En tanto, la pareja de la víctima y un hijo mayor permanecieron bajo custodia policial durante las primeras actuaciones. No obstante, tras completarse esas diligencias iniciales, ambos recuperaron la libertad sin restricciones por disposición de la Fiscalía.

La investigación continúa en curso con el objetivo de esclarecer lo sucedido y determinar eventuales responsabilidades.