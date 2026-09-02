El Frente ‘Crespo Nos Une’ organiza este viernes 4 de septiembre un encuentro abierto para analizar los desafíos económicos y territoriales de Argentina y su impacto en las comunidades de la región a cargo del exdiputado nacional Fabio Quetglas

La actividad, denominada “Agenda Económica y Transformación Territorial Argentina”, se desarrollará desde las 20:00 en el Salón Canela, ubicado en Rivadavia 1991, con entrada libre y gratuita.

La propuesta busca generar un espacio de diálogo sobre la transformación territorial, la realidad de la región y la agenda económica del país, con una mirada puesta en los escenarios que vienen.

Autoridades, instituciones y sector privado

Según anticiparon los organizadores, participarán autoridades locales, regionales, departamentales, provinciales y nacionales, además de representantes de instituciones y del sector privado.

El objetivo es generar un ámbito de intercambio de ideas que permita abordar los desafíos del futuro y, especialmente, pensar herramientas de planificación para las localidades de la región.

La actividad también se plantea como una oportunidad para debatir cómo las transformaciones económicas nacionales pueden impactar en el desarrollo territorial y en las decisiones que deben tomar las comunidades.

Quién es Fabio Quetglas

Fabio Quetglas es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1988. Fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2025.

Además, cuenta con una Maestría en Gestión de Ciudades de la Universidad de Barcelona y otra en Desarrollo Local de la Universidad de Bologna.

Actualmente se desempeña como director de la Maestría en Ciudades de la UBA y de la Maestría en Desarrollo Territorial de la UTN, ámbitos desde los cuales aborda cuestiones vinculadas con las ciudades, el desarrollo local y la planificación territorial.

Un frente integrado por distintos espacios políticos

El Frente Crespo Nos Une está conformado por distintos sectores políticos, entre ellos la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y el Movimiento de Interacción Vecinal (MIV), además de personas independientes y dirigentes o referentes identificados con otros espacios.

Desde esta conformación impulsan el encuentro como una instancia de participación abierta para sumar distintas miradas al debate sobre el desarrollo de Crespo y la región.