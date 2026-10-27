El cuidado del agua potable y su uso responsable fueron los ejes de una charla que integrantes del equipo de gobierno de la Municipalidad de Crespo brindaron a estudiantes y docentes de 5º año del Instituto Comercial Crespo D-33.

La actividad estuvo a cargo de Bettina Hofer, secretaria de Infraestructura y Ambiente; Juan Gareis, director de Servicios Públicos; y Valentina Merlo, integrante del Área de la Juventud. Durante el encuentro, explicaron cómo funciona el sistema de abastecimiento de agua en la ciudad, los controles de calidad que se realizan y las medidas que pueden adoptarse para evitar el derroche.

Cómo se controla la calidad del agua

Hofer explicó que el agua potable es sometida periódicamente a análisis físicos, químicos y bacteriológicos para determinar si cumple con los requisitos establecidos por la normativa alimentaria nacional y provincial.

“Durante la charla educativa comentamos sobre el circuito del agua potable, cómo se purifica y dimos detalles sobre los análisis y exámenes que se efectúan periódicamente”, señaló.

Según precisó, el último control se realizó aproximadamente dos meses antes de la charla y los resultados se encontraron dentro de los parámetros del Código Alimentario Argentino.

La funcionaria también indicó que los estudios permiten evaluar si el agua reúne las condiciones necesarias para el consumo humano. Los resultados de estos controles están disponibles para la comunidad en la página web de la Municipalidad de Crespo.

Quince pozos abastecen a la ciudad

Durante la exposición, Gareis detalló que el sistema de abastecimiento de Crespo cuenta con 15 pozos de bombeo, distribuidos en distintos puntos para garantizar la provisión de agua potable en los domicilios.

“Contamos con 15 pozos de bombeo, a una profundidad aproximada de 120 metros está la electrobomba, buscando garantizar un servicio constante y eficiente en todos los barrios”, explicó.

Los funcionarios también señalaron que la demanda de agua varía según la época del año. El consumo y el funcionamiento del sistema aumentan durante la primavera y el verano, mientras que disminuyen en otoño e invierno.

Recomendaciones para evitar el derroche

Uno de los objetivos de la charla fue promover hábitos cotidianos que permitan cuidar el recurso, especialmente durante los meses de temperaturas más elevadas, cuando aumenta el consumo.

Entre las recomendaciones compartidas se destacaron:

Piletas: utilizar productos adecuados para prolongar la vida útil del agua y reducir la necesidad de renovarla.

utilizar productos adecuados para prolongar la vida útil del agua y reducir la necesidad de renovarla. Lavado de vehículos y veredas: emplear baldes en lugar de mantener la manguera abierta.

emplear baldes en lugar de mantener la manguera abierta. Riego de plantas, césped y árboles: utilizar el agua de manera racional durante el verano.

Desde el municipio remarcaron que el cuidado del agua requiere la participación de toda la comunidad.

“Nuestro rol es generar conciencia con respecto al cuidado y consumo responsable del agua, una acción que debemos llevar adelante entre todos”, expresaron durante la actividad.

La charla permitió acercar a los estudiantes información sobre el funcionamiento del servicio de agua potable en Crespo y la importancia de adoptar prácticas responsables para preservar un recurso esencial para la vida cotidiana.