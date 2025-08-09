La Municipalidad de Crespo informó que alumnos de la Escuela Integral N.º 11 realizaron una experiencia de aprendizaje y trabajo comunitario en el Parque Ambiental, donde colaboraron en el fraccionamiento y embolsado de 250 kilos de compost producido en el lugar.

La actividad se desarrolló en un clima de entusiasmo y compromiso, y permitió a los jóvenes conocer de cerca el proceso de elaboración del compost a partir de la separación de residuos que realizan los vecinos en sus hogares.

Desde el municipio destacaron que cada bolsa obtenida “no solo lleva compost, sino también el valor del esfuerzo, la inclusión y la construcción de saberes que abren caminos”, resaltando el impacto educativo y social de la jornada.

El Parque Ambiental es un espacio municipal que promueve la economía circular y la gestión responsable de los residuos, integrando a la comunidad en prácticas sustentables y fomentando el cuidado del medio ambiente.