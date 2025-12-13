Desde la Comisaría de Crespo se informó a Paralelo32 que tres ilícitos cometidos en una misma zona de la ciudad y con escaso margen de tiempo entre sí fueron esclarecidos por personal policial local dentro de las primeras 24 horas de ocurridos. Como resultado del rápido accionar investigativo, se logró poner a disposición de la Justicia al presunto autor de los hechos y a una segunda persona como partícipe, además del secuestro de elementos de interés para la causa.

El Área de Investigaciones de Comisaría Crespo inició tareas de campo el viernes 12 de diciembre, luego de tomar conocimiento de un hurto ocurrido en un departamento del barrio San José. Según se informó, la moradora se había ausentado para cumplir con su jornada laboral y, al regresar durante la media mañana, advirtió que personas desconocidas habían ingresado a la vivienda. El acceso se habría producido a través de una ventana que no contaba con medidas de seguridad, constatándose la sustracción de dinero en efectivo, un par de auriculares inalámbricos y un reloj tipo headphones.

Horas más tarde, la Oficina de Sumarios recepcionó una segunda denuncia por un hurto en barrio Jardín. En este caso, la damnificada manifestó que al llegar por la tarde a su departamento fue alertada por su perro, que reaccionó ante ruidos en el interior del inmueble. Esto le permitió observar a un sujeto que huía del lugar tras arrojarse desde una altura y correr hasta la calle, donde lo aguardaba una motocicleta de 110 cc. Al revisar el departamento, constató la faltante de dinero en efectivo.

Posteriormente, se reportó una tentativa de robo en otro departamento del barrio San José. El denunciante indicó que al llegar a su domicilio encontró la puerta de ingreso dañada y sorprendió en el interior a un sujeto, con quien intercambió breves palabras antes de que se retirara del lugar para subirse a una motocicleta que lo esperaba. En este hecho no se registraron faltantes de pertenencias.

Ante la reiteración de episodios con características similares, el personal policial llevó adelante averiguaciones y un exhaustivo análisis de registros fílmicos, tanto de cámaras públicas como de dispositivos privados ubicados en domicilios cercanos. De este trabajo surgieron coincidencias que permitieron establecer la vinculación entre las denuncias y señalar a dos personas como presuntos implicados.

En el marco de la investigación, durante el atardecer del mismo viernes, efectivos de la dependencia interceptaron en la intersección de calles Buenos Aires y San Juan a una motocicleta que reunía las características de la señalada en los hechos. Al advertir la presencia del móvil policial, el acompañante descendió del rodado en movimiento y se dio a la fuga. La conductora fue correctamente identificada y, por disposición de la Fiscalía en turno, quedó supeditada a la causa. Asimismo, se procedió al secuestro formal del motovehículo, una Guerrero 110 cc.

Ya pasada la medianoche, se concretó la detención del presunto autor de los ilícitos, quien había sido individualizado a partir del cúmulo de pruebas reunidas durante la jornada. Alrededor de las 00:20, una mujer informó que el sujeto buscado podría encontrarse en su vivienda. Al arribar una dotación policial para entrevistarlo, el individuo se mostró ofuscado ante la presencia del patrullero y se negó a dialogar, intentando darse a la fuga. Con el uso de la fuerza mínima e indispensable, fue reducido y, por disposición del fiscal interviniente, Dr. Eric Zenklusen, quedó detenido por el delito de resistencia a la autoridad, sin perjuicio de continuar supeditado a las causas investigadas.

Durante la madrugada, una comisión de Comisaría Crespo concretó el traslado del aprehendido, un hombre de 37 años con antecedentes, quien tras ser examinado en la División Pericias Médicas y pasar por la Oficina de Antecedentes Personales, fue alojado en la Alcaidía de Tribunales de Paraná, donde permanece a disposición de la Justicia mientras se define su situación procesal.