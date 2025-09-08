El hecho fue denunciado a través de un llamado telefónico a la guardia de la dependencia, donde una mujer advirtió la faltante de su bicicleta Philco rodado 29, color negra con letras anaranjadas, la cual había dejado sin medidas de seguridad en la vía pública, mientras cumplía con su jornada laboral en una sala de juegos de la zona céntrica.

Ante el aviso, personal policial analizó los registros fílmicos aportados y logró individualizar al presunto autor del ilícito. Las sospechas recayeron sobre un hombre de 38 años en situación de calle, quien carece de domicilio fijo. Para dar con él, los efectivos recorrieron distintos lugares que frecuenta habitualmente para pernoctar.

En esas circunstancias, el sospechoso fue localizado y tenía en su poder una bicicleta con las mismas características denunciadas. El rodado fue secuestrado preventivamente, mientras que el acusado fue demorado en el lugar.

Por disposición de la Fiscal de Investigación y Litigación en Turno, Dra. Evangelina Santana, el hombre fue trasladado en calidad de aprehendido a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, tras pasar por la Oficina de Antecedentes Personales y ser examinado por el médico policial.

El sujeto quedó supeditado a las actuaciones por el supuesto delito de hurto, en tanto la bicicleta será restituida a su propietaria en buenas condiciones.