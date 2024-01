Crespo (FNA).- El empresario Héctor Motta reseñó la historia de la Fiesta Nacional de la Avicultura, desde su inicio al presente. “Quiero que mis palabras sean un homenaje a aquellos visionarios que allá por el año 1963 comenzaron a pensar que esta actividad iba a ser importante en el país. Entendiendo que Crespo, en aquel entonces, ya era uno de los motores que producía mucha cantidad de huevos, y hoy es el productor por excelencia en la provincia de Entre Ríos. Además avizoraran que se venía complementando con una actividad de la misma como la cría de pollos parrilleros”. Destacó que esos visionarios vieron la importancia de tener en 1964 una Fiesta de la Avicultura.

El presidente del Grupo Motta, también se mostró orgulloso de haber nacido, poder vivir y desarrollar su actividad productiva en la Ciudad de Crespo, generando gestiones en la vida para que la gente encuentre en la avicultura un cause de su actividad. “Crespo es el ejemplo del mundo del trabajo” afirmó y narró una experiencia vivida hace poco con un empresario importante del país “no sólo en inversiones sino en cantidad de empleados. Cuando todos se quejaban de las dificultades, yo les conté que en nuestra ciudad la desocupación prácticamente tiende a cero. La conversación siguió y al final ese empresario me consultó por el nombre de mi ciudad y le respondí Crespo. Entonces me dijo, creo que me voy a ir a vivir ahí”.

Motta destacó además que la “cultura del trabajo se forma desde nuestras familias, que son las raíces de nuestros pueblos”. Además, resaltó que “la avicultura encontró la forma de multiplicar los panes a través de dos corrientes económicas conocidas en el mundo: la integración vertical y horizontal”. Al tiempo que remarcó que la Ciudad de Crespo “sigue siendo una de las promotoras importantes de la actividad en la provincia y en el país. No sólo alimentamos al mercado nacional, sino que nos atrevimos hace casi 25 años atrás comenzar una corriente exportadora que al perdurar en el tiempo realmente ha triunfado”.