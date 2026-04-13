La propuesta reunió a más de 75 emprendedores locales junto a artesanos del grupo “Hecho en Crespo”, quienes expusieron y comercializaron sus productos en un espacio que combinó producción, creatividad y participación comunitaria. Además, estuvieron presentes distintos espacios municipales, mostrando el trabajo que se realiza en diversas áreas de gestión.

Un impulso al espíritu emprendedor

El intendente Marcelo Cerutti recorrió los stands y destacó el proceso previo que permitió concretar la feria:

“Crespo se caracteriza por ser una ciudad emprendedora. Para nosotros es muy importante el trabajo que se realiza con ellos y poder brindarles oportunidades a través de capacitaciones y microcréditos de la provincia. Hoy pueden vender sus productos, cerrando así un proceso que se transforma en un círculo virtuoso para la sociedad”, expresó.

Por su parte, Vanina Schrooh, responsable de la Subdirección de Empleo y Emprendedurismo, definió al evento como “una vidriera” para los emprendedores:

“Es animarse a vender y darse a conocer. Estamos muy contentos por este trabajo en equipo que involucra tanto al municipio como a los emprendedores”, señaló.

También destacó el rol del personal municipal y la participación de áreas como salud y salud animal, remarcando que la feria permite “poner en valor al emprendedor, que es nuestro sello, basado en la producción y el esfuerzo”.

Variedad de propuestas y actividades

La feria ofreció una amplia diversidad de rubros, entre ellos decoración, artesanías, tejidos, bijouterie, marroquinería, productos en resina, impresión 3D, indumentaria, juegos didácticos y alimentos elaborados. También participaron protectoras de animales.

Uno de los espacios más concurridos fue el patio gastronómico, donde los visitantes pudieron disfrutar de opciones como chocolatería artesanal, helados, panificados, jugos, tragos, waffles, hamburguesas, papas fritas, chipá a la caña y cerveza artesanal.

El evento también incluyó música en vivo con la participación de “Dj Santi”, un sector recreativo con peloteros para niños, una pista de autitos a batería y la exposición de un auto de rally, sumando propuestas para toda la familia.

Además, se hicieron presentes áreas municipales como el Museo Municipal “Del Centenario”, Primera Infancia, Ambiente, Salud, Turismo, Deporte e INCEPA, fortaleciendo el carácter integral de la iniciativa.

Un mes cargado de actividades

En el marco del aniversario de la ciudad, el intendente Cerutti recordó que ya se desarrollaron diversas actividades deportivas, como el inicio de torneos de fútbol y el Cross de las escuelas.

Asimismo, invitó a la comunidad a participar de las propuestas previstas para el resto del mes, entre ellas destrezas criollas, espectáculos musicales y la tradicional peña folclórica. También anticipó la realización del Rally Entrerriano a comienzos de mayo.