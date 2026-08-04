La Municipalidad de Crespo confirmó una nueva edición de "Crespo Emprende", el tradicional encuentro que reúne a emprendedores, artesanos, instituciones y familias de la ciudad. La propuesta se desarrollará el domingo 9 de agosto, desde las 14:00, en el Predio Ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura (FNA), con una temática especial inspirada en el espacio.

Durante toda la jornada habrá actividades recreativas, espectáculos, talleres, juegos y un amplio paseo de emprendedores, además del sorteo de seis bicicletas entre quienes participen del evento.

Más de 50 emprendedores y artesanos ofrecerán sus productos

Uno de los principales atractivos será la tradicional Feria Crespo Emprende, que reunirá a 25 emprendedores locales dentro del Pabellón de la Avicultura y a 27 integrantes del grupo Artesanos Hecho en Crespo, quienes expondrán sus trabajos en un paseo al aire libre.

El público podrá recorrer una variada oferta de productos que incluirá:

Juegos y juguetes.

Indumentaria infantil.

Accesorios y bijouterie.

Artesanías y objetos de decoración.

Productos alimenticios.

Textiles y tejidos.

Impresión 3D.

Plantas y plantines.

Patio gastronómico y propuestas para toda la familia

El evento también contará con un patio gastronómico pensado para la merienda, donde se podrán encontrar opciones como:

Chipa.

Churros.

Kreppel.

Café.

Licuados.

Medialunas.

Helados.

Papas fritas.

A ello se sumarán diferentes espacios recreativos para niños y adultos, entre ellos:

Parque inflable.

Autitos eléctricos.

Espacio de Primera Infancia.

Puesto de merienda saludable y Área de Salud.

Talleres de manualidades.

Juegos deportivos, culturales y educativos organizados por las áreas municipales de Deportes, Cultura, Ambiente y Salud Animal.

Actividades del Centro Cultural La Estación y del IMEFAA.

Instituciones locales también participarán del evento

La jornada incluirá además la presencia de distintas organizaciones e instituciones de la ciudad.

Participarán:

Protectoras Unidas Crespo , con una campaña de concientización sobre tenencia responsable de mascotas.

, con una campaña de concientización sobre tenencia responsable de mascotas. INCEPA (Incubadora de Emprendedores de Productos Alimenticios).

(Incubadora de Emprendedores de Productos Alimenticios). Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo .

. Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo, que exhibirán sus móviles y equipamiento.

También estará presente el Club Amigos del Ciclismo, que organizará juegos y una pista para bicicletas dentro del Campo de la Tradición. Desde la organización invitaron a los niños a concurrir con sus propias bicicletas para participar de las actividades.

Música en vivo, espectáculos y una aventura espacial

A partir de las 15:00 comenzarán las presentaciones artísticas sobre el escenario principal.

Actuarán alumnos de los talleres de música y canto del Centro Cultural La Estación y del Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas, Artesanales y Artísticas (IMEFAA), además de la banda Somos Rock.

La programación incluirá también el espectáculo infantil "La fábrica de sorpresas: Azucena viaja al espacio", una propuesta especialmente diseñada para acompañar la temática espacial elegida para esta edición.

Se sortearán seis bicicletas

Como cierre de la jornada, la Municipalidad realizará el sorteo de seis bicicletas entre las personas presentes en el predio.

Con entrada libre y gratuita, Crespo Emprende 2026 volverá a combinar emprendedorismo, cultura, recreación y entretenimiento, consolidándose como uno de los encuentros familiares más convocantes del calendario local y una oportunidad para fortalecer el trabajo de los emprendedores y artesanos de la ciudad.