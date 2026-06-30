El próximo viernes 3 de julio, la pasión por el fútbol volverá a modificar la rutina de muchas ciudades del país. En Crespo, el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios invitó a sus asociados y al comercio en general a realizar un cierre anticipado de la jornada laboral para que trabajadores y comerciantes puedan acompañar a la Selección Argentina en una nueva presentación mundialista.

A través de un comunicado, la institución recomendó que, salvo aquellos rubros que se vean beneficiados por el propio evento deportivo —como el sector gastronómico y actividades afines—, los comercios cierren sus puertas a las 18:00.

La iniciativa busca que tanto los empleados como los propietarios de los locales tengan la posibilidad de compartir el encuentro junto a sus familias, en una jornada que promete volver a reunir a miles de argentinos frente a la televisión.

Desde la entidad también solicitaron la colaboración de los vecinos para que tengan en cuenta esta modificación excepcional y adelanten sus compras o trámites durante el transcurso del día, evitando inconvenientes al momento del cierre.

"La finalidad es facilitar esta medida excepcional en beneficio de todos", señalaron desde el Centro Comercial, apelando a la comprensión de los clientes y destacando el valor que este tipo de acontecimientos deportivos tiene para la comunidad.

Como suele ocurrir en cada presentación de la Selección Argentina en instancias mundialistas, se espera que la actividad comercial disminuya durante las horas previas al encuentro, mientras que bares, restaurantes y otros locales gastronómicos concentren una mayor concurrencia de público para seguir el partido.

La recomendación no tiene carácter obligatorio, sino que constituye una invitación dirigida a los comerciantes de Crespo para adaptar, de manera excepcional, la atención al público en una jornada donde el fútbol volverá a ser protagonista.