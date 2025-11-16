Durante la noche del sábado, un operativo de prevención vehicular derivó en la detención de dos jóvenes de 21 años, ambos domiciliados en Crespo, tras protagonizar un episodio de resistencia a la autoridad y daños en flagrancia. El hecho ocurrió alrededor de las 22:40 en el Barrio Jardín, sobre calle Buenos Aires, entre De las Dalias y De las Azucenas.

Según informaron fuentes policiales, personal de la Guardia Especial de la Jefatura Departamental Paraná —que se encontraba colaborando en tareas de control— advirtió que un motovehículo se aproximaba a gran velocidad, realizando maniobras peligrosas y ejecutando destrezas claramente visibles y audibles. Al percatarse de la presencia policial, el conductor intentó evadir el control, maniobra en la que terminó colisionando contra un vehículo familiar que circulaba por el lugar. A pesar del impacto, los ocupantes del automóvil no sufrieron lesiones.

Tras el choque, los jóvenes reaccionaron de manera hostil y se resistieron a la intervención policial, por lo que fueron reducidos y trasladados a la dependencia local. De acuerdo con lo dispuesto por la Fiscalía de Investigación y Litigación en turno, a cargo de la Dra. Huerto Felguere, el conductor fue derivado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, mientras que su acompañante fue debidamente identificado.

Ambos deberán enfrentar una Investigación Penal Preparatoria por los delitos de Resistencia a la Autoridad y Daños en Flagrancia, en perjuicio del propietario del vehículo afectado, quien radicó la correspondiente denuncia por los daños ocasionados.