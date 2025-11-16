Policía de Entre Ríos
Crespo: dos jóvenes detenidos por resistencia a la autoridad y daños durante un operativo vehicular
Durante la noche del sábado, un operativo de prevención vehicular derivó en la detención de dos jóvenes de 21 años, ambos domiciliados en Crespo, tras protagonizar un episodio de resistencia a la autoridad y daños en flagrancia. El hecho ocurrió alrededor de las 22:40 en el Barrio Jardín, sobre calle Buenos Aires, entre De las Dalias y De las Azucenas.
Según informaron fuentes policiales, personal de la Guardia Especial de la Jefatura Departamental Paraná —que se encontraba colaborando en tareas de control— advirtió que un motovehículo se aproximaba a gran velocidad, realizando maniobras peligrosas y ejecutando destrezas claramente visibles y audibles. Al percatarse de la presencia policial, el conductor intentó evadir el control, maniobra en la que terminó colisionando contra un vehículo familiar que circulaba por el lugar. A pesar del impacto, los ocupantes del automóvil no sufrieron lesiones.
Tras el choque, los jóvenes reaccionaron de manera hostil y se resistieron a la intervención policial, por lo que fueron reducidos y trasladados a la dependencia local. De acuerdo con lo dispuesto por la Fiscalía de Investigación y Litigación en turno, a cargo de la Dra. Huerto Felguere, el conductor fue derivado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, mientras que su acompañante fue debidamente identificado.
Ambos deberán enfrentar una Investigación Penal Preparatoria por los delitos de Resistencia a la Autoridad y Daños en Flagrancia, en perjuicio del propietario del vehículo afectado, quien radicó la correspondiente denuncia por los daños ocasionados.