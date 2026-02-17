Desde la Jefatura Departamental Diamante se informó que personal policial de la División Investigaciones, junto a efectivos de la Comisaría de Libertador San Martín y con intervención del Ministerio Público Fiscal de Diamante, llevó adelante un proceso investigativo a raíz de una denuncia por la faltante de dinero en un local comercial de esa localidad.

El hecho fue advertido días atrás, cuando los responsables del comercio detectaron la sustracción de una suma de dinero del interior del establecimiento, ocurrido durante la noche mientras el lugar permanecía cerrado al público.

Investigación y allanamientos

De acuerdo a lo detallado oficialmente, tras recepcionarse la denuncia, los agentes comenzaron de inmediato a reunir indicios y elementos probatorios que permitieron orientar rápidamente la pesquisa. Las tareas investigativas condujeron a la ciudad de Crespo, donde se logró identificar a los presuntos autores del ilícito.

Con las pruebas recolectadas, se solicitó al Juzgado de Garantías la correspondiente orden de allanamiento para dos domicilios ubicados en esa ciudad. Las medidas fueron gestionadas y autorizadas en la mañana de este martes 17 de febrero.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos diamantinos con la colaboración funcional de personal de la Comisaría Crespo, en cumplimiento de disposiciones emanadas por la Justicia de Diamante y exhortadas a la Justicia de Paraná, en el marco de actuaciones por el supuesto delito de robo denunciado en Libertador San Martín.

Elementos secuestrados

Durante los allanamientos se llevó adelante una exhaustiva requisa de los inmuebles, lo que permitió el secuestro de diversos elementos considerados de interés para la causa. Entre ellos:

Un automóvil Chevrolet Cruze.

Un arma de fuego tipo revólver calibre .22 y cartuchería.

Un teléfono celular.

Dinero discriminado en dólares.

Indumentaria vinculada a la investigación.

Según se indicó, estos elementos apuntan a establecer la vinculación entre los sospechados crespenses y el ardid delictivo perpetrado en perjuicio del comercio libertadorense.

Detenidos y continuidad del proceso

Como resultado de los procedimientos, fueron aprehendidos los moradores de las viviendas allanadas: un hombre y una mujer, ambos mayores de edad.

Los efectos secuestrados quedaron a disposición de la magistratura interviniente y fueron remitidos mediante la delegación de la División Investigaciones de Diamante que se hizo presente en la ciudad.

En tanto, los detenidos fueron trasladados y alojados en la Alcaidía Policial de Diamante, donde permanecen a disposición de la Justicia mientras continúa el proceso penal en trámite.