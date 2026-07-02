Un operativo contra el narcomenudeo se desarrolló este jueves por la noche en Barrio del Rosario, en la ciudad de Crespo, donde personal de la Dirección de Drogas Peligrosas de Entre Ríos realizó un allanamiento que culminó con la detención de dos personas mayores de edad y el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

El procedimiento comenzó alrededor de las 19:30 y fue encabezado por efectivos de la División Antidrogas, dependiente de la Dirección de Drogas Peligrosas, bajo la conducción del comisario principal Gerardo Cornejo, con intervención de la fiscal Sofía Patat.

En declaraciones realizadas a Valeria Torresín, para el programa "Crespo en Vivo", que se emite por Boing 93.7, Cornejo explicó que la investigación se originó a partir de denuncias anónimas recibidas a través del Ministerio de Seguridad.

"Se realizaron tareas investigativas y de vigilancia sobre la vivienda donde se presumía que se comercializaban cocaína y marihuana al menudeo", indicó el funcionario policial.

Secuestro de droga y dinero

Durante el allanamiento, los investigadores encontraron dosis de cocaína y marihuana ya fraccionadas para su comercialización, además de una suma de dinero en efectivo que, al momento de la entrevista, era contabilizada y ascendía a entre 400.000 y 500.000 pesos.

Según precisó Cornejo, el procedimiento permitió además el secuestro de teléfonos celulares que serán sometidos a pericias.

"Ahora continúa la investigación con el análisis de los teléfonos, el cruce de llamadas y de mensajes, que forman parte de las medidas dispuestas para profundizar la causa", señaló.

Dos detenidos trasladados a Paraná

Como resultado del operativo fueron detenidos un hombre y una mujer mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia por orden de la fiscal interviniente.

Ambos fueron trasladados a la ciudad de Paraná, donde permanecerán alojados mientras avanza la investigación judicial.

En el domicilio también se encontraban dos menores de edad, hijos de la pareja, quienes fueron puestos bajo el cuidado de familiares directos. Asimismo, la vivienda quedó bajo la responsabilidad de un integrante de la familia.

Participó el Grupo de Operaciones Especiales

El allanamiento contó con el apoyo del Cuerpo de Operaciones Especiales, dependiente de la Dirección de Operaciones de la Policía de Entre Ríos, cuyos efectivos fueron los encargados de realizar el ingreso táctico al inmueble para garantizar la seguridad del procedimiento.