La ciudad de Crespo escribió este miércoles una nueva página de su historia institucional al distinguir como Ciudadano Ilustre a Héctor José Bernardo Motta, en reconocimiento a una trayectoria que trasciende el ámbito empresarial y que dejó una profunda huella en el desarrollo productivo, educativo y social de la comunidad.

La ceremonia se desarrolló en el Salón Municipal, durante una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante convocada especialmente para la ocasión, en la antesala del Día Nacional de la Avicultura, una fecha que encuentra en Motta a uno de sus principales referentes.

La distinción reconoce su aporte como docente, emprendedor, empresario y dirigente institucional, destacando especialmente su compromiso con el crecimiento de la avicultura, la educación, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de las organizaciones intermedias de Crespo y de Entre Ríos.

"Un reconocimiento al trabajo y a la calidad humana"

Durante el acto, el intendente Marcelo Cerutti definió la distinción como un reconocimiento que representa a toda la comunidad.

"Esta es una noche especial y trascendental para Crespo. Reconocer a Héctor Motta es reconocer una forma de entender el trabajo, el emprendedurismo y el compromiso con la comunidad", expresó.

El presidente municipal recordó que el empresario fue uno de los impulsores de procesos de innovación dentro de la actividad avícola y destacó el impacto que su visión tuvo en el arraigo de cientos de familias.

"Hablar de Héctor Motta es hablar de innovación, de cultura del trabajo y de compromiso. Pero también de una enorme calidad humana y de una permanente vocación por colaborar con instituciones y proyectos que fortalecen a nuestra ciudad", sostuvo Cerutti.

"Seguiré siendo el Rulo de siempre"

Visiblemente emocionado, Héctor Motta agradeció el reconocimiento y compartió el homenaje con toda la comunidad.

"Soy un vecino más que ama profundamente esta ciudad. Siempre quise lo mejor para Crespo y seguiré trabajando para que continúe siendo un faro para Entre Ríos y para el país", expresó.

En un discurso cargado de recuerdos familiares y valores, evocó a sus abuelos inmigrantes y la formación recibida de sus padres, destacando la importancia del trabajo, la fe y el compromiso con los demás.

"Crespo tiene algo que debemos cuidar. Aquí todavía nos saludamos, nos preguntamos cómo estamos, nos ofrecemos ayuda. Esa forma de vivir hace grande a nuestra comunidad", señaló.

También convocó a preservar los valores que identifican a la ciudad.

"Más allá de las diferencias que podamos tener, todos compartimos un objetivo: hacer cada día más grande el lugar donde vivimos."

En otro tramo de su mensaje, reflexionó sobre la situación del país y llamó a fortalecer el diálogo y el esfuerzo colectivo.

"No creo que exista un argentino que quiera que el país retroceda. Todos queremos salir adelante y debemos hacerlo juntos."

Al cerrar sus palabras, volvió a su identidad más cercana.

"Seguiré siendo el 'Rulo' de siempre, como me llaman mis amigos desde la infancia. Mi abrazo y mi agradecimiento eterno a todos los crespenses."

Una trayectoria que trasciende la actividad empresarial

La resolución aprobada por el Concejo Deliberante pone en valor no solo la extensa trayectoria de Motta en el sector avícola, sino también su permanente compromiso con la formación de recursos humanos y el desarrollo del conocimiento.

Entre los fundamentos del reconocimiento se destacan su participación en la creación de la Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del Emprendimiento de Entre Ríos (AFIDEER), el impulso de las Cátedras Abiertas, su trabajo articulado con universidades y organismos científicos y los numerosos reconocimientos académicos recibidos, entre ellos el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

Su figura también ha sido clave en la articulación entre el sector productivo, el ámbito académico y las instituciones públicas, promoviendo proyectos vinculados a la educación, la innovación tecnológica y el desarrollo regional.

Reconocimientos y presentes

Durante la ceremonia se leyeron salutaciones enviadas por distintas instituciones, entre ellas la Sociedad Italiana de Crespo, el Movimiento de Interacción Vecinal, la empresa Hy-Line International y el Instituto Tecnológico Universitario (ITU).

Posteriormente, la presidenta del Concejo Deliberante, Jacinta Eberle, junto a concejales de ambos bloques, entregó a Motta la copia de la resolución y una placa recordatoria.

Por su parte, el intendente Cerutti le obsequió la Bandera de la Ciudad de Crespo, símbolo que representa la identidad y los valores de la comunidad.

El homenaje incluyó además un retrato realizado especialmente por el artista crespense Hugo Ferrari, así como emotivas palabras del empresario Carlos Serra, amigo personal de Motta desde hace más de tres décadas, y de su nieto Juan Martín Stoko, quien habló en representación de toda la familia.

Un acto que reunió a toda la comunidad

La distinción convocó a autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes de universidades, entidades empresariales, organizaciones intermedias, instituciones educativas, referentes del sector avícola, empresarios y vecinos de Crespo.

Entre los presentes estuvieron el diputado nacional Darío Schneider; el ministro de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, Hernán Jacob; autoridades de la UADER, la UTN, la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, el Centro Comercial de Crespo, La Agrícola Regional, la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, Entre Ríos 2050 y numerosas instituciones de la ciudad.

Con esta distinción, Crespo reconoce a una de las figuras más influyentes de su historia reciente. Un empresario que supo trascender el ámbito privado para convertirse en un referente del desarrollo regional, convencido de que la producción, la educación, la innovación y el compromiso con la comunidad son los pilares sobre los cuales se construye el futuro.