De acuerdo a lo comunicado por la dependencia policial, alrededor de las 21:45, la guardia recibió el llamado telefónico de un hombre de 76 años, domiciliado en inmediaciones de la ex Ruta 131, quien solicitó urgente presencia policial al manifestar que estaba siendo víctima de malos tratos y temía por su vida.

Ante la situación, una dotación policial se trasladó rápidamente hasta el lugar, donde pudo entrevistarse con el denunciante. El adulto mayor, que presenta movilidad reducida debido a un cuadro clínico en sus piernas y requiere asistencia para desplazarse, relató que comparte el terreno con un nieto de 25 años, aunque ambos residen en construcciones independientes dentro de la misma propiedad.

Según su testimonio, momentos antes el joven habría irrumpido violentamente en su vivienda, comenzando a proferir insultos y posteriormente agrediéndolo físicamente. El abuelo sostuvo que no pudo contener la reacción de su nieto y que, por la intensidad del episodio, presume que el agresor podría encontrarse bajo los efectos del alcohol o algún estupefaciente.

Asimismo, denunció que durante el ataque fue amenazado de muerte con un trozo de cerámico, lo que incrementó su temor y motivó el pedido de intervención policial.

Frente a la gravedad de la situación, se coordinó la llegada de refuerzos, lo que permitió poner a resguardo a la víctima y neutralizar al sujeto que ejercía violencia. El acusado fue reducido en el lugar y trasladado a la Comisaría Crespo.

Una vez informada de lo ocurrido, la Fiscal de Investigación y Litigación en Turno, Dra. María del Huerto Felgueres, dispuso la detención del joven y su traslado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo paso por la División Antecedentes Personales y la revisión del médico policial.

El detenido quedó alojado a disposición de la Justicia, en el marco de las actuaciones instruidas por la seccional policial por los supuestos delitos de Lesiones y Amenazas en contexto de Violencia Familiar.