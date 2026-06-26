Un hombre de 41 años fue detenido en Crespo luego de un procedimiento policial originado por una denuncia de amenazas con un arma de fuego. La investigación continuó ayer jueves 25 de junio con un allanamiento en su domicilio, donde la Policía secuestró un arma de fuego y cartuchos.

Según informó la Comisaría Crespo, el episodio comenzó durante la noche del miércoles, cuando una mujer de 49 años solicitó la presencia policial en una vivienda del barrio Del Rosario. La denunciante manifestó que había sido amenazada previamente por un hombre conocido y que, al refugiarse en la casa de otras personas de confianza, el mismo individuo se presentó nuevamente en el lugar, donde habría exhibido un arma de fuego para intimidar tanto a ella como a otro de los moradores.

De acuerdo con la información oficial, el conflicto tendría origen en diferencias personales vinculadas con publicaciones y acusaciones realizadas a través de redes sociales.

Tras recibir la denuncia, una comisión policial inició la búsqueda del sospechoso con el objetivo de localizarlo y prevenir una posible situación de mayor riesgo.

Cuando los efectivos llegaron al domicilio del hombre para entrevistarlo sobre lo ocurrido, siempre según la versión policial, este reaccionó de manera agresiva y se produjo un forcejeo con el personal. Durante esa intervención cayó al suelo una cuchilla de tamaño mediano con su correspondiente vaina, elemento que fue secuestrado por los uniformados.

Por disposición de la fiscal de Investigación y Litigación, Clarisa Aiello, el hombre fue aprehendido por el presunto delito de resistencia a la autoridad y posteriormente trasladado a la Alcaidía de Tribunales. Antes de su alojamiento recibió atención médica en el Hospital San Martín de Paraná, donde fue asistido por dolencias preexistentes que manifestó padecer.

Allanamiento y secuestro de un arma

Como parte de la investigación, durante la tarde de este jueves efectivos de la Comisaría Crespo realizaron un allanamiento y requisa en la vivienda del detenido.

El procedimiento arrojó resultado positivo. En el inmueble se encontró un arma de fuego calibre .22 LR junto a nueve cartuchos, elementos que fueron secuestrados por orden judicial y remitidos a la Sección Balística y Rastros de la Dirección de Policía Científica para las pericias correspondientes.