Según se informó desde la Comisaría Crespo, alrededor de las 16:00 un joven solicitó auxilio policial al verse involucrado en una situación violenta que, debido a cuestiones particulares de salud, podría implicarle un mayor riesgo.

Con los primeros datos aportados por el denunciante, un móvil policial se dirigió hasta la intersección de San Martín y Avenida Belgrano, donde instantes antes se habría producido el incidente. De acuerdo al relato, el hecho tuvo su origen en Plaza Sarmiento, donde un hombre de 39 años, en situación de calle, habría comenzado a amedrentar al joven.

Siempre según lo manifestado por la víctima, el episodio se inició con agravios verbales, para luego escalar hacia amenazas de distinta índole y ademanes físicos de provocar una pelea. El joven sostuvo que optó por evitar la confrontación y retirarse del lugar, priorizando su estado de salud.

Sin embargo, el agresor habría comenzado a perseguirlo, lo que motivó que el damnificado se comunicara telefónicamente con la dependencia policial para solicitar intervención.

Ante la alerta, una dotación policial logró ubicar y aprehender al acusado, quien se encontraba visiblemente bajo los efectos del alcohol al momento del procedimiento. La situación fue inmediatamente informada a la autoridad judicial.

Tras tomar conocimiento de los hechos, la Fiscal de Investigación y Litigación en Turno, Dra. María del Huerto Felgueres, dispuso la detención del hombre y su traslado a la Alcaidía Contravencional de Paraná, previo control de su estado de salud por parte del médico policial y la realización de las diligencias correspondientes ante la División Antecedentes Personales. El detenido quedó a disposición de la Justicia.