El primero de los casos se registró en la madrugada del domingo, alrededor de las 6:30, cuando personal policial acudió a un domicilio ubicado sobre calle Ortiz tras un llamado de emergencia. Según indicaron fuentes oficiales, la víctima alertó que su ex pareja se había presentado en la vivienda con actitud violenta y que había logrado ingresar tras dañar la puerta de acceso.

Al llegar al lugar, los efectivos lograron reducir y detener al agresor, quien fue posteriormente trasladado a la Alcaidía de Tribunales. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía de Género, que interviene en este tipo de delitos.

Intento de robo y daño a un vehículo

En otro procedimiento, ocurrido en la noche previa cerca de las 21:30, un transeúnte interceptó a un móvil policial para advertir sobre una situación sospechosa en calle Remedios de Escalada.

De acuerdo al testimonio, una persona había ingresado a un vehículo con aparentes intenciones delictivas. Ante la alerta, el personal de calle acudió rápidamente y logró demorar a pocos metros a un menor de edad señalado como presunto autor del hecho.

Si bien el joven no alcanzó a sustraer elementos del interior del rodado, se constató que provocó daños en la guantera del automóvil. Por este motivo, se dio intervención a la Fiscalía de Menores, que dispuso la entrega del menor a su progenitora. Posteriormente, se recibió la denuncia correspondiente por parte del damnificado.

Ambos hechos quedaron bajo investigación judicial, mientras que desde la policía destacaron la rápida intervención que permitió controlar las situaciones sin que se registraran personas lesionadas.