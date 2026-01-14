Desde la Comisaría Crespo se informó que alrededor del mediodía del día de la fecha se recibió un llamado telefónico alertando sobre la presencia de un sujeto en actitud sospechosa a bordo de un motovehículo en la zona de Félix Oriol y Yapeyú, en Barrio Azul.

Ante la situación, una comisión policial se dirigió de inmediato al lugar, donde logró ubicar e identificar a un ciudadano de 30 años, domiciliado en Crespo. Al ser consultado por la procedencia de la motocicleta, una Brava Athene 125 c.c., el individuo no pudo acreditar su legítima tenencia.

A través del soporte dominial provisto por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, personal del Área de Investigaciones de la dependencia se presentó en el domicilio del titular registral del rodado, con el fin de entrevistar al propietario. En ese contexto, se confirmó que el hombre había sido víctima de la sustracción de la motocicleta minutos antes del procedimiento policial.

Puesta en conocimiento de los hechos, la fiscal en turno, Dra. María del Huerto Felgueres, dispuso la detención del sujeto y su traslado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, donde quedó alojado en el marco de las actuaciones iniciadas de oficio por el supuesto delito de receptación sospechosa.

Asimismo, se ordenó el formal secuestro de la motocicleta y su posterior restitución al denunciante, un hombre de 52 años, domiciliado en Barrio Azul.

Finalmente, una dotación de la Comisaría Crespo realizó la compulsa del aprehendido y cumplimentó las diligencias de rigor previas a su alojamiento en la sede de Alcaidía.