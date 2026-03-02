La Comisaría Crespo informó que poco antes de las 14:30 de este lunes recibió un llamado telefónico en el que una mujer solicitó presencia policial urgente en su domicilio del barrio San Cayetano. Según manifestó, su hermano había irrumpido en la vivienda profiriendo amenazas y amedrentando a todo el grupo familiar. De acuerdo a lo verificado por los efectivos, el sujeto posee medidas restrictivas vigentes.

Con premura, una dotación acudió al lugar y mantuvo una entrevista con los integrantes de la familia, quienes se mostraron atemorizados por las reacciones del hombre. De acuerdo al parte oficial, instantes antes del arribo del patrullero el agresor se dio a la fuga en dirección a la ex Ruta 131, llevándose consigo algunas pertenencias. En la vivienda también reside su ex pareja, circunstancia que —según se indicó— habría exacerbado los ánimos.

En paralelo al procedimiento, y con los datos recabados, personal del Área de Investigaciones realizó una recorrida por la ex Ruta 131 en dirección a General Racedo. A la altura del primer cruce de las vías férreas lograron interceptar una Renault Kangoo en la que se trasladaba el ciudadano buscado.

En un primer momento se procedió a su demora y, posteriormente, siguiendo directivas de la Fiscalía de Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná, a cargo del Dr. Facundo Etienot, se dispuso su detención formal.

El aprehendido, de 37 años y oriundo de Crespo, con antecedentes policiales, fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, previo paso por la División Antecedentes Personales y el médico policial. Quedó alojado a disposición de la Justicia en el marco de las actuaciones en curso.