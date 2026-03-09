Desde la Comisaría Crespo se informó que en horas de la tarde-noche del sábado 7 de marzo, personal de guardia tomó conocimiento de un hecho de sustracción ocurrido en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Illia y Saavedra. Ante el aviso, una dotación policial se dirigió rápidamente al lugar para interiorizarse de la situación.

Según se indicó, el denunciante, un joven de 24 años, manifestó la faltante de dinero en efectivo de su propiedad, señalando como presunto autor a un conocido suyo.

Con la descripción fisonómica y de vestimenta aportada por la víctima, los efectivos implementaron un operativo de búsqueda en la zona. A los pocos minutos, y a unas cuadras del lugar del hecho, un móvil policial logró interceptar al sospechoso.

Tras proceder a su identificación, el personal le solicitó exhibir sus pertenencias. En ese marco, constataron que el sujeto llevaba consigo una suma de dinero en efectivo cuyo origen no pudo justificar y que coincidía con el monto denunciado como sustraído.

Como resultado del procedimiento, los uniformados secuestraron $376.000 en efectivo, además de una zapatilla y un teléfono celular, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

Por disposición del fiscal de Investigación y Litigación en turno, Dr. Cristian Giunta, se ordenó la detención del individuo, de 28 años y con antecedentes policiales. El mismo fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo paso por la Oficina de Antecedentes Personales y el médico policial.

En tanto, el damnificado formalizó la denuncia correspondiente y se iniciaron actuaciones por el supuesto delito de hurto en flagrancia. Las diligencias continúan conforme a las directivas de la Justicia.