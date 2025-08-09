La Comisaría Crespo informó que en la tarde de este sábado se dio cumplimiento a un mandamiento judicial emitido por el Juzgado de Garantías N° 4, a cargo del Dr. Julián Vergara, que ordenaba la detención de un hombre de 41 años en el marco de una causa por violencia de género.

El operativo se llevó a cabo en inmediaciones del barrio Del Rosario, donde una patrulla policial localizó al individuo, conocido por los funcionarios y sobre quien pesaba la orden de detención, recepcionada el día anterior.

Según se precisó, el detenido se encuentra en situación de calle, es oriundo de la ciudad de Diamante y reside desde hace un tiempo en Crespo. La medida judicial fue solicitada por la fiscal María Elizabet Comas, en el marco de actuaciones por situaciones de violencia de género.

Tras ser identificado y detenido, el hombre fue trasladado a la Alcaldía de Tribunales de Paraná, luego de ser examinado por el médico policial de la repartición.