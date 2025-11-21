Actividades en fin de semana
Crespo despide noviembre con un fin de semana largo cargado de música, moda, deportes y cultura
Noviembre comienza a bajarse del calendario y en Crespo lo hace con un fin de semana largo repleto de propuestas para todos los gustos. Entre el viernes 21 y el lunes 24, instituciones locales y el sector privado desplegarán una variada agenda bajo el sello ¡Viví Crespo!, con actividades culturales, recreativas y deportivas abiertas a la comunidad.
Encuentro Coral y Musical: “¡Cantemos al Señor con alegría!”
La Congregación Evangélica de Crespo, de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, celebrará el Día Internacional de la Música con un encuentro coral y musical este sábado 22, desde las 20:30, en su templo de Av. Independencia 1190.
La actividad es gratuita y reunirá a:
- Coro Municipal de Adultos Mayores Sueño del Alma
- Los Amanecidos
- Coro de la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo
- Sonido IERPINO
- Coro de Cuerdas
- Grupo Canto y Música
Desfile de Moda al aire libre
El Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios Crespo realizará una nueva edición del tradicional Desfile de Moda sobre el Paseo Tratado del Pilar, este sábado desde las 20:00.
Los comercios locales mostrarán sus colecciones de temporada. Además, se presentarán Aldo Taborda y Elizabeth Papalardo.
Valores de las entradas:
- Primera fila: $15.000
- Segunda fila: $12.000
- Tercera fila: $10.000
November Fest en “Juego de Birras”
La música, la gastronomía y el juego se combinan en una nueva edición del November Fest, este sábado desde las 19:00, en Otto Sagemüller y Estrada.
Actuarán:
- Lustige Musikanten
- Sofi Morales
- Te re suena
- DJ Chavito
- DJ Emma Müller
Agenda deportiva
Básquet U13 – Cuartos de final
- Unión “B” vs. Viale FBC
Viernes 21 – 19:30
Torneo Clausura – Asociación Paranaense.
Fútbol Sub 20 – Ida de la final
- A. D. y Cultural vs. Arsenal de Viale
Sábado 22 – 18:00
Estadio Eduardo Stieben Wirth.
Fútbol Sub 17 – Final crespense
- Unión vs. Sarmiento
Sábado 22 – 20:00
Estadio Mundialista 25 de Agosto.
Fútbol Primera División – Final del Clausura
- Unión de Crespo vs. Unión Agrarios (Cerrito)
Domingo 23 – 16:45
Estadio Mundialista 25 de Agosto.
Básquet Femenino – Primera División: semifinales
- Unión de Crespo vs. Talleres de Paraná
Domingo 23 – 20:00
Torneo Clausura – Asociación Paranaense.
Básquet Femenino U15 – Cuadrangular final
Lunes 24 de noviembre – Estadio de Unión de Crespo
- 10:00 – Unión vs. Viale FBC
- 12:00 – Atlético María Grande vs. Progreso de Santa Elena
- 16:00 – Partido por el 3º y 4º puesto
- 18:00 – Final por el título