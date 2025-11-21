Noviembre comienza a bajarse del calendario y en Crespo lo hace con un fin de semana largo repleto de propuestas para todos los gustos. Entre el viernes 21 y el lunes 24, instituciones locales y el sector privado desplegarán una variada agenda bajo el sello ¡Viví Crespo!, con actividades culturales, recreativas y deportivas abiertas a la comunidad.

Encuentro Coral y Musical: “¡Cantemos al Señor con alegría!”

La Congregación Evangélica de Crespo, de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, celebrará el Día Internacional de la Música con un encuentro coral y musical este sábado 22, desde las 20:30, en su templo de Av. Independencia 1190.

La actividad es gratuita y reunirá a:

Coro Municipal de Adultos Mayores Sueño del Alma

Los Amanecidos

Coro de la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo

Sonido IERPINO

Coro de Cuerdas

Grupo Canto y Música

Desfile de Moda al aire libre

El Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios Crespo realizará una nueva edición del tradicional Desfile de Moda sobre el Paseo Tratado del Pilar, este sábado desde las 20:00.

Los comercios locales mostrarán sus colecciones de temporada. Además, se presentarán Aldo Taborda y Elizabeth Papalardo.

Valores de las entradas:

Primera fila: $15.000

Segunda fila: $12.000

Tercera fila: $10.000

November Fest en “Juego de Birras”

La música, la gastronomía y el juego se combinan en una nueva edición del November Fest, este sábado desde las 19:00, en Otto Sagemüller y Estrada.

Actuarán:

Lustige Musikanten

Sofi Morales

Te re suena

DJ Chavito

DJ Emma Müller

Agenda deportiva

Básquet U13 – Cuartos de final

Unión “B” vs. Viale FBC

Viernes 21 – 19:30

Torneo Clausura – Asociación Paranaense.

Fútbol Sub 20 – Ida de la final

A. D. y Cultural vs. Arsenal de Viale

Sábado 22 – 18:00

Estadio Eduardo Stieben Wirth.

Fútbol Sub 17 – Final crespense

Unión vs. Sarmiento

Sábado 22 – 20:00

Estadio Mundialista 25 de Agosto.

Fútbol Primera División – Final del Clausura

Unión de Crespo vs. Unión Agrarios (Cerrito)

Domingo 23 – 16:45

Estadio Mundialista 25 de Agosto.

Básquet Femenino – Primera División: semifinales

Unión de Crespo vs. Talleres de Paraná

Domingo 23 – 20:00

Torneo Clausura – Asociación Paranaense.

Básquet Femenino U15 – Cuadrangular final

Lunes 24 de noviembre – Estadio de Unión de Crespo