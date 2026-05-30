El último fin de semana de mayo llega con una variada programación de actividades culturales, recreativas y deportivas en Crespo. La inauguración de nuevos espacios públicos, las tradicionales destrezas criollas y una nutrida agenda de competencias en distintas disciplinas forman parte de las propuestas previstas para este viernes, sábado y domingo.

Dos nuevas plazas para la comunidad

Uno de los acontecimientos destacados será la inauguración de las plazas "La Paz" y "San José", prevista para el domingo 31 de mayo a partir de las 15.

Los nuevos espacios verdes están ubicados en los barrios comprendidos por las calles Concepción del Uruguay y Concordia, y Tucumán entre La Rioja y La Pampa. Desde el municipio informaron que la jornada incluirá actividades recreativas, culturales y participativas destinadas a vecinos de todas las edades, con el objetivo de celebrar la puesta en valor de estos espacios de encuentro comunitario.

Regresan las destrezas criollas al Campo de la Tradición

También el domingo, desde las 8.30, el Campo de la Tradición será escenario de las Destrezas Criollas que habían sido programadas en el marco del 138º aniversario de Crespo y debieron suspenderse por cuestiones climáticas.

La actividad incluirá pruebas de riendas para categorías libres y menores de hasta 12 años, además de una instancia clasificatoria para las Fiestas Patrias de Saladillo y una prueba especial libre.

La entrada será libre y gratuita. Durante toda la jornada habrá servicio de cantina con venta de carne con cuero, choripanes, tortas fritas y asado. La organización está a cargo de la Agrupación Tradicionalista Apuntalando Raíces.

Fin de semana cargado de deporte

La actividad deportiva también tendrá un importante protagonismo durante el fin de semana.

En vóleibol, la Escuela Municipal de Crespo disputará este viernes dos encuentros correspondientes al Torneo Oficial de la Asociación Paranaense. Los partidos se jugarán en el estadio Arena Celeste de la Asociación Deportiva y Cultural, frente a Patronato y Rowing.

El básquet formativo tendrá acción el sábado en el Club Atlético Unión, que recibirá a Patronato por una nueva fecha del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquetbol, con encuentros para las categorías Premini y Mini.

Por su parte, el fútbol infantil de Paraná Campaña desarrollará la novena fecha del Torneo Apertura "Gurises", con tres cruces programados en Crespo para las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15.

El domingo será el turno de las divisiones mayores de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. En el estadio Eduardo Stieben Wirth, Cultural afrontará los cuartos de final del Torneo Apertura enfrentando a Viale FBC en Sub 17 y a Atlético María Grande en Primera División.

La programación deportiva continuará con rugby, donde Unión será local de Camatí de Viale por la séptima fecha del Torneo Apertura Desarrollo de la Unión Entrerriana de Rugby. El encuentro se disputará en el predio del Viejo Arsenal.

Finalmente, el básquet femenino provincial tendrá cita el domingo por la noche cuando Unión reciba a Tomás de Rocamora, de Concepción del Uruguay, por la segunda fecha de la Liga Provincial de Clubes Mayores.

Con propuestas para toda la familia y actividades distribuidas en distintos puntos de la ciudad, Crespo se prepara para cerrar mayo con un fin de semana marcado por el deporte, la tradición y los espacios de encuentro comunitario.